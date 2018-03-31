Обвиняемый в хищении 2,5 млрд олигарх Магомедов отправился в СИЗО даже без зубной щетки

22:27 31 марта 2018 0

Магомедов оказался не готов к заключению под стражу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Совладелец компании «Сумма» Зиявудин Магомедов оказался не готов к заключению под стражу. После решения Тверского суда, вынесенного 31 марта, он отправился в СИЗО налегке — без каких-либо личных вещей и даже без зубной щетки. На это он посетовал, выходя из зала суда.

Зиявудин Магомедов и его брат Магомед подозреваются в хищениях в крупном размере при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде к ЧМ-2018, напоминает Life. Суд арестовал фигурантов дела на время расследования. Обыски по уголовному делу прошли в 25 регионах страны. Братьям Магомедовым вменяется мошенничество, растрата и организация преступного сообщества.