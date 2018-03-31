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31 марта 2018
22:27  31 марта 2018 0

Обвиняемый в хищении 2,5 млрд олигарх Магомедов отправился в СИЗО даже без зубной щетки

Первое сентября в кировоградской колонии для несовершеннолетних, колючая проволока, зона, тюрьма, место заключения, отбывание наказания
Магомедов оказался не готов к заключению под стражуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Совладелец компании «Сумма» Зиявудин Магомедов оказался не готов к заключению под стражу. После решения Тверского суда, вынесенного 31 марта, он отправился в СИЗО налегке — без каких-либо личных вещей и даже без зубной щетки. На это он посетовал, выходя из зала суда.

Зиявудин Магомедов и его брат Магомед подозреваются в хищениях в крупном размере при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде к ЧМ-2018, напоминает Life. Суд арестовал фигурантов дела на время расследования. Обыски по уголовному делу прошли в 25 регионах страны. Братьям Магомедовым вменяется мошенничество, растрата и организация преступного сообщества.

Наталья Володина
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