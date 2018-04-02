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02 апреля 2018
01 апреля 2018
31 марта 2018
14:09  02 апреля 2018 0

У губернатора Куйвашева новый аксессуар — практичный и попадающий в категорию «спецданных»

Футбольный матч фк «Урал» — фк «Рубин». Первый матч на стадионе «Екатеринбург Арена», пумпянский дмитрий, моисеев александр, вип трибуна, рапопорт леонид, куйвашев евгений
Губернатор внезапно изменил образФото: Антон Басанаев © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев удивил журналистов и коллег. С прошедшего воскресенья, 1 апреля, чиновники и представители прессы обсуждают фотографии, на которых глава региона запечатлен в очках. Куйвашева засняли на вип-трибуне во время матча «Урал» — «Рубин», футболисты которых протестировали обновленное поле Центрального стадиона.

Заметным приобретением очки оказались благодаря тому, что губернатор не так часто вносит коррективы в собственный образ. В 2016 году он стремительно сбросил вес, а в 2017-м начал носить фитнес-браслет.

Новый аксессуар Куйвашева на вид представляет собой легкую конструкцию: очки без оправы — у них только дужки и мост с носоупорами. До сих пор глава региона в ношении этого аксессуара замечен не был: на редких пресс-конференциях и во время заседаний правительства доклады он зачитывал, не щурясь, с листа, прекрасно разбирая 16-й шрифт.

Сменил ли глава региона линзы на очки, в его пресс-службе не знают, уточняют, что это относится к категории спецданных, но при этом уверены, что нынешнее преображение связано не только с желанием внешних изменений. «Евгений Владимирович практичный человек. Очки для него, естественно, не имидж, а необходимый в работе инструмент», — уточнил директор департамента информполитики региона Александр Иванов.

Антон Ольшанников
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