У губернатора Куйвашева новый аксессуар — практичный и попадающий в категорию «спецданных»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев удивил журналистов и коллег. С прошедшего воскресенья, 1 апреля, чиновники и представители прессы обсуждают фотографии, на которых глава региона запечатлен в очках. Куйвашева засняли на вип-трибуне во время матча «Урал» — «Рубин», футболисты которых протестировали обновленное поле Центрального стадиона.
Заметным приобретением очки оказались благодаря тому, что губернатор не так часто вносит коррективы в собственный образ. В 2016 году он стремительно сбросил вес, а в 2017-м начал носить фитнес-браслет.
Новый аксессуар Куйвашева на вид представляет собой легкую конструкцию: очки без оправы — у них только дужки и мост с носоупорами. До сих пор глава региона в ношении этого аксессуара замечен не был: на редких пресс-конференциях и во время заседаний правительства доклады он зачитывал, не щурясь, с листа, прекрасно разбирая 16-й шрифт.
Сменил ли глава региона линзы на очки, в его пресс-службе не знают, уточняют, что это относится к категории спецданных, но при этом уверены, что нынешнее преображение связано не только с желанием внешних изменений. «Евгений Владимирович практичный человек. Очки для него, естественно, не имидж, а необходимый в работе инструмент», — уточнил директор департамента информполитики региона Александр Иванов.