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Главные новости Пермского края
16:13  02 апреля 2018 0

Пермячки в суде требуют присуждения звания «Почетный донор»

Депутаты гордумы кровь сдают. Челябинск., кровь, донор
Уничтоженный архив отменил заслуги доноровФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительницы Прикамья Любовь Борисова и Анна Осинникова безвозмездно сдавали кровь в течение 40 лет, но, чтобы попасть в именной список заслуженных доноров, они вынуждены проходить длительные судебные процедуры.

В первый раз Любовь Борисова сдала кровь еще в 1978 году. По словам женщины, она проживала тогда в сельской местности, куда 4 раза в год приезжали различные специализированные организации: «Красный крест», НПО «Биомед», станция переливания крови. Всего Любовь Борисова насчитала 46 раз таких случаев. Такой же опыт донорства имеет и другая жительница Прикамья Анна Осинникова, по ее словам, она сдала кровь более 40 раз.

Согласно законодательству человек, безвозмездно сдавший кровь более 40 раз, автоматически вносится в именной список доноров и награждается званием «Почетный донор», имея право на получение соответствующих льгот. Но с Любовью Борисовой и Анной Осинниковой этого не произошло. Обратившись за наградой в ГБУЗ «Пермская краевая станция переливания крови», обе женщины получили отказ. Медицинское учреждение аргументировало ответ тем, что документы, подтверждающие большинство фактов сдачи крови, не обнаружены. За безвозмездную сдачу крови женщины получали справки, которые должны были храниться в бухгалтерии местных районных администраций. Уже в суде было выявлено, что архивы, в которых хранились доказательства их донорства, были уничтожены.

Женщины обратились в суд и привели свидетелей (медицинских работников, бывших сотрудников администрации, других доноров), которые подтверждали их слова по сдаче крови, но такие показания в качестве доказательства районный суд не принял и отказал женщинам во внесении в именной список доноров и получении звания. 2 апреля Пермский краевой суд, рассмотрев апелляционную жалобу Любови Борисовой, оставил решение районной инстанции без изменений. Апелляция Анны Осинниковой будет рассматриваться в краевом суде 4 апреля.

Александр Соснин
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