В правительстве ХМАО прокомментировали громкий коррупционный скандал в югорском Бюро судмедэкспертизы. Региональные власти оказывают правоохранительным органам всестороннее содействие в расследовании уголовного дела. Об этом 3 марта «URA.RU» сообщил первый заместитель губернатора ХМАО Натальи Комаровой Алексей Шипилов.
По словам вице-губернатора, руководством округа поставлена задача «устранить все причины и обстоятельства, которые могли способствовать появлению коррупции в ведомстве». «Итоговые решения правоохранительных органов, материалы следствия покажут, насколько глубоко коррупция проникла в систему подразделений Бюро судебной медицинской экспертизы. На их основании и будет приниматься решение о возможной смене руководства бюро и необходимых мерах по наведению порядка», — заявил Алексей Шипилов.
Как уже сообщало агентство, следственное управление СКР по ХМАО-Югре арестовало заместителей начальника Бюро судмедэкспертизы ХМАО. По версии силовиков, сотрудники ведомства украли из бюджета округа более 1 млн рублей, а также, пользуясь своим служебным положением, вымогали взятки.