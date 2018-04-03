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03 апреля 2018
02 апреля 2018
01 апреля 2018
31 марта 2018
16:46  03 апреля 2018 2

В правительстве ХМАО отреагировали на коррупцию в Бюро судмедэкспертизы. «Возможна смена руководства»

Совещание по реализации ключевых проектов компании
В правительстве не исключают возможную смену руководства в югорском Бюро судмедэкспертизыФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В правительстве ХМАО прокомментировали громкий коррупционный скандал в югорском Бюро судмедэкспертизы. Региональные власти оказывают правоохранительным органам всестороннее содействие в расследовании уголовного дела. Об этом 3 марта «URA.RU» сообщил первый заместитель губернатора ХМАО Натальи Комаровой Алексей Шипилов.

По словам вице-губернатора, руководством округа поставлена задача «устранить все причины и обстоятельства, которые могли способствовать появлению коррупции в ведомстве». «Итоговые решения правоохранительных органов, материалы следствия покажут, насколько глубоко коррупция проникла в систему подразделений Бюро судебной медицинской экспертизы. На их основании и будет приниматься решение о возможной смене руководства бюро и необходимых мерах по наведению порядка», — заявил Алексей Шипилов.

Как уже сообщало агентство, следственное управление СКР по ХМАО-Югре арестовало заместителей начальника Бюро судмедэкспертизы ХМАО. По версии силовиков, сотрудники ведомства украли из бюджета округа более 1 млн рублей, а также, пользуясь своим служебным положением, вымогали взятки.

Игорь Волосин
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