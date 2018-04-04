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04 апреля 2018
03 апреля 2018
06:03  04 апреля 2018 0

СМИ и соцсети будут проверять на опасный контент. За нарушения грозит штраф или закрытие издания

Вычислением опасного контента будут заниматься руководители СМИ и «народные дружины»ФОТО: PxHere, CC0 Public Domain

Материалы в СМИ и социальных сетях будут проверять на предмет содержания экстремистской, а также террористической идеологии. За выявленные нарушения издания планируют не только штрафовать, но и закрывать. Об этом рассказал заместитель главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Такие меры будут проводиться на основе закона «Об информационном противоборстве терроризму и экстремизму», который вероятней всего примут уже этой осенью — на ближайшем заседании Парламентской ассамблеи. Планируется, что вычислением опасного контента займутся руководители СМИ, а также специальные «народные дружины». Их будут формировать из числа интернет-активистов, пишут «Известия».

Проверки коснутся и интернет-сообществ, которые используют экстремисты и террористы. Документ предлагает установить в них «антитеррористическое информационное доминирование». Оно заключается в раскрытии несостоятельности идеологии и склонности к отказу от нее. Пользователям, которые выйдут из таких групп, будет оказана психологическая и иная помощь. Какая именно информация попадет под используемую в террористических или экстремистских целях, решит уполномоченный орган, которого утвердит правительство или глава государства.

Выборный подчеркнул, что в наше время с помощью гаджета можно нарушить работу атомной станции или развернуть воздушное судно, а информационные войны представляют не меньшую угрозу, чем реальные. «Влияние на настроения общества, промывка мозгов — эффективные инструменты преступников, и государство должно обладать всеми необходимыми инструментами для противодействия ему», — добавил он.

Александр Черноскутов
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