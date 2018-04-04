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04 апреля 2018
17:48  04 апреля 2018 1

Очевидцы рассказали о пожаре в московском торговом центре. «Сирены никакой не было, бегал только охранник в панике»

Спасатели прибыли на место происшествия спустя несколько минутФото: группа «Инцидент | Москва», «ВКонтакте»

Очевидцы пожара в московском ТЦ «Персей для детей» рассказали о начале возгорания и эвакуации посетителей. По их словам, противопожарная сигнализация не сработала, однако спецслужбы сработали оперативно.

Очевидец, находившийся с семьей на месте происшествия, заявил, что первый пожарный расчет подъехал к зданию спустя три минуты после эвакуации, позже приехала скорая помощь и еще 30 пожарных машин. «Сирены никакой не было, бегал только охранник в панике. Потом все вышли, не спеша. Народу в ТЦ было мало. И уже на улице увидели, что из-под крыши с верхних этажей валит черный дым», — цитирует его телеканал 360.

Другие свидетели пожара рассказали, что с улицы чувствовался едкий запах гари, над зданием стоял дым и кружил пожарный вертолет. Владелица одного из магазинов в ТЦ узнала о случившемся по дороге на работу. «Я подъехала минут через 30—40. Уже все были на улице, и, если честно, никто даже не понял, что был пожар», — пояснила она. Посетители добавили, что в ТЦ «Персей» продается одежда и обувь, а на третьем этаже располагаются развлекательные комнаты для детей.

Возгорание в ТЦ «Персей для детей», расположенном на востоке Москвы в районе Соколиная гора, произошло в среду, 4 апреля. По предварительным данным, пожар начался на верхнем этаже, загорелись крыша и складское помещение, где находится много легковоспламеняющихся изделий. При пожаре погиб один человек: мужчина умер по пути в больницу, писало «URA.RU». По факту возгорания возбудили уголовное дело по двум статьям: «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность». В соцсетях выдвинули предварительную версию происшествия: короткое замыкание в машинном отделении грузового лифта, где находился основной очаг пожара.

Ксения Томашова
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