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06 апреля 2018
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Главные новости Пермского края
10:12  06 апреля 2018 0

Пермячку, которая тридцать лет провела в рабстве, опозорили на «Первом канале». ВИДЕО

Эксперты нашли в истории «пермской рабыни» массу нестыковокФото: скриншот программы «Мужское и женское»

Жительнице Перми, которая несколько десятков лет без паспорта проработала на «опекунов», не поверили на центральном ТВ. В шоу «Мужское / Женское» на «Первом канале» ее заподозрили в квартирной афере.

О девушке, которую нашли младенцем и вырастили в качестве бесплатной рабочей силы, рассказал омбудсмен Прикамья Павел Миков. Тридцать лет пермячка, которую регулярно били, прожила без паспорта и получила массу проблем, в том числе со здоровьем. В конце марта, когда история получила огласку, ее пригласили на телешоу, с которым она связывала много надежд. Помимо прочего, ей пообещали помочь с медицинским обследованием и оформлением документов.

Однако в эфире «Мужского и женского» заподозрили, что вся история понадобилось лишь для того, чтобы помочь сохранить ее названому брату Василию доставшуюся от бабушки квартиру. Как предположил Александр Гордон, сирота без документов — своеобразный залог того, что приставы не выгонят обоих из купленного в кредит жилья, платежи за которое уже давно не вносятся. Более того, за Василием числится еще несколько объектов находящейся в залоге недвижимости.

Добавили сомнений и заключения медиков: по их мнению, «пермская рабыня» явно старше, чем следует из рассказанной ей истории. Кроме того, у нее имеются вставные зубы — что также расходится с заявлениями об отсутствии медицинской помощи. Теперь названые брат с сестрой хотят попытаться найти правду на другом телеканале, сообщает портал 59.ru. Со своей стороны министерство социального развития Пермского края подтвердило готовность предоставить женщине место в центре социальной адаптации, помощь врачей и поддержку с оформлением документов. Что касается запутанных обстоятельств дела, то ими занялось региональное Следственное управление СКР.

Владимир Васин
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