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Главные новости Пермского края
12:45  26 марта 2018 1

Пермячку, освобожденную из рабства, позвали в шоу на «Первый канал»

Клипарт. Насилие , страх, жертва, насилие, сила, женщина, понукание, тирания, диспотизм
Женщина с детства жила в семье «хозяев» в качестве прислугиФото: depositphotos.com © URA.RU

Жительница Перми, долгие годы находившаяся в рабстве у одной из местных семей, станет героиней программы «Мужское и женское» на «Первом канале». Авторы ток-шоу надеются, что после эфира девушка сможет найти своих родственников.

Известно, что съемки выпуска пройдут в Москве в четверг, 29 марта. Продюсеры программы пообещали помочь девушке с оформлением паспорта. Кроме того, она пройдет обследование в одной из столичных клиник: у пермячки масса проблем со здоровьем, в том числе — астма. «А что, меня и Путин увидит? Он мне поможет», — цитирует освобожденную девушку «59.ру».

Напомним, что информация о девушке, которая долгие годы использовалась пермской семьей в качестве бесплатной рабочей силы, появилась на сайте уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова. Выяснилось, что девушка попала к «хозяевам» в раннем детстве. При этом никаких документов на свою подопечную семейство не оформляло. По данным регионального омбудсмена, рабовладельцы систематически избивали девушку. В данный момент историю изучают сотрудники Следственного комитета.

Сергей Макеев
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