На окраине Первоуральска завершаются работы по модернизации электросетей частного сектора. В районе Динаса, сразу на нескольких улицах (Железнодорожников, Народной стройки, Станционной, Северной и других), энергетики ведут полную замену сетей. Изменения качества электроснабжения коснутся более 200 потребителей.
Главный инженер Первоуральского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Максим Калегин рассказал, что программа реконструкции и обновления электросетей была разработана совместно с администрацией городского округа. «Сейчас она находится на подписании у главы», — говорит Калегин. По его словам, работы позволят отключить старые аварийные сети, убрать опоры, которые кое-где были установлены прямо в местных огородах.
В 2018 году перемены ждут не только сам город, но и прилегающие поселки. Уже сейчас идут работы в Крылосово и Билимбае, на очереди — Новоуткинск и Прогресс.