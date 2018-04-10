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10 апреля 2018
09 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
14:53  10 апреля 2018 0

В Первоуральске из огородов уберут электрические столбы

Стела Облкоммунэнерго. Екатеринбург, облкоммунэнерго, окэнерго, стела
План реконструкции разработали в «Облкоммунэнерго»Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На окраине Первоуральска завершаются работы по модернизации электросетей частного сектора. В районе Динаса, сразу на нескольких улицах (Железнодорожников, Народной стройки, Станционной, Северной и других), энергетики ведут полную замену сетей. Изменения качества электроснабжения коснутся более 200 потребителей.

Главный инженер Первоуральского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Максим Калегин рассказал, что программа реконструкции и обновления электросетей была разработана совместно с администрацией городского округа. «Сейчас она находится на подписании у главы», — говорит Калегин. По его словам, работы позволят отключить старые аварийные сети, убрать опоры, которые кое-где были установлены прямо в местных огородах.

В 2018 году перемены ждут не только сам город, но и прилегающие поселки. Уже сейчас идут работы в Крылосово и Билимбае, на очереди — Новоуткинск и Прогресс.

Семен Гринберг
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