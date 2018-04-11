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11 апреля 2018
10 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
11:14  11 апреля 2018 0

Известный фотограф из Екатеринбурга заявил, что его ограбил врач «скорой». «Существуют оборотни в халатах». ВИДЕО

По словам Лопаткина, врач воспользовался шоком семьи и украл деньгиФото: скин с видео

Известный екатеринбургский фотограф Гриша Лопаткин заявил, что врач городской «скорой помощи» ограбил его семью во время вызова. Свою историю мужчина записал на видео. Как рассказывает фотограф, его отцу-гипертонику стало плохо, поэтому Лопаткин и его мама вызвали медиков.

«Приезжают два врача, мужчина и женщина. Они сделали все необходимые процедуры, отец начал немного шевелиться. По итогу врач-мужчина говорит, что нужно идти за носилками, потому что есть подозрение на инсульт. Я побежал за ними, отнесли батю до кареты. Я иду закрывать квартиру, там стоит мама и говорит: „врач залез ко мне в сумку, молнии на ней открыты“. Мы не стали разбираться на месте, поехали следом за каретой скорой помощи. По дороге пересчитали деньги, не хватало купюры в пять тысяч рублей. Врач-щипач что ли, получается?», — говорит Лопаткин. После того, как фотограф удостоверился, что с его отцом все в порядке, он пошел искать врача.

«Вышел на улицу, у терапевтического отделения стоит эта карета. Подхожу к нему, говорю: „мужчина, если вы взяли, верните по-хорошему“. Он стал отпираться. Говорю ему, что купюры номерные, их из одного банка взяли, чтобы в другой отдать. Тогда он предложил переговорить наедине. Заходим, он из носка достает купюру, она уже зажульканная вся. Он извинился и отдал ее. Потом вечером звонил еще, извинялся, говорил, что у него трудная жизненная ситуация. Будьте осторожнее, существуют оборотни в халатах, которые за вашей спиной могут сотворить такой трэш», — добавил фотограф. Сейчас Лопаткин хочет узнать, как зовут врача, чтобы выложить в соцсетях его фотографию.

«За вызов отвечала 82 бригада скорой помощи. Нареканий к их работе на данном вызове нет, помошь пациенту была оказана в полном объеме. Правовую оценку деятельности сотрудника в том вопросе, о котором вы говорите, мы не можем. Это находится в компетенции полиции», — сообщили «URA.RU» представители горздрава Екатеринбурга. Оперативно узнать, намерен ли фотограф подавать заявление в полицию, не удалось.

Данил Бардин
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