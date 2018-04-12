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12 апреля 2018
11 апреля 2018
10 апреля 2018
15:11  12 апреля 2018 0

Комарова из Сирии позвонила матери школьника, которого ранили в поножовщине

Пресс-конференция губернатора ХМАО-Югры Комаровой Натальи. Ханты-Мансийск, комарова наталья
Губернатор Югры контролирует ситуациюФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова во время рабочей поездки по Сирии связалась с родственниками раненного в школе города Радужный ребенка, чтобы узнать о его самочувствии. Об этом сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей. Глава региона поинтересовалась у матери подростка, насколько стабильно состояние мальчика и не вызывает ли оно опасений.

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Найдены виновные в поножовщине в югорской школе. Это не только дети

Как ранее писало «URA.RU», 10 апреля в одной из школ югорского города Радужный старшеклассник устроил поножовщину. Два подростка повздорили, один из них нанес несколько ударов ножом другому. Пострадавший был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Причины конфликта между школьниками устанавливаются.

В департаменте подчеркнули, что ситуация находится под контролем правительства Югры с момента происшествия. В ситуации разбирается специальная комиссия из числа представителей власти и полиции.

Наталья Михалева
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