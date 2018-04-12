17:43 12 апреля 2018 0

Сургут заберет себе территорию за ГРЭС, вдоль дороги в сторону Нижневартовска Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сургут станет больше — администрация города получила протокольное поручение от муниципальной думы законодательно расширить его границы. Эту информацию «URA.RU» подтвердили местные депутаты.

Пока что речь идет о расширении крупнейшего муниципалитета ХМАО на восток, до границ муниципального образования. «Есть две границы — граница муниципального образования (МО), которая была организована в 1999 году путем захвата части территорий Сургутского района, и граница городского округа города Сургута, и эти линии на карте никак не синхронизированы. Генплан мы разрабатываем в рамках городского округа, без учета всей той земли, которая потенциально наша, а это огромная территория», — рассказал депутат Дмитрий Пахотин.

По данным народных избранников, расширение только до границ МО увеличит площадь Сургута примерно на 20%, а в перспективе позволит захватить еще часть территории. Своей земли крупнейшему городу округа уже не хватает. Одних только дачников и садоводов в очереди на получение участков земли стоит больше шести тысяч. Но есть более весомый аргумент в пользу расширения границ — инвесторам негде строиться.

По данным источников в гордуме, от своих планов уже отказался предприниматель, собиравшийся возвести огромный логистический центр — ему выделили болотистую местность, и затраты возросли в несколько раз. Также пока подвис проект строительства индустриального парка возле поселка Юность — выделенного участка земли не хватает.

Советник главы Сургута Александр Оверчук пообещал позднее прокомментировать планы по расширению границ города. Известно, что процесс может затянуться на пару лет — депутаты несколько раз в год будут требовать у мэрии отчетов по исполнению этого задания. В регионе также планируется создать систему агломераций — Сургут предлагается объединить с Сургутским районом. По другой схеме, крупнейший город ХМАО соединят с Нефтеюганском и окрестными районами. Первые проекты слияния муниципалитетов будут озвучены к концу 2018 года.