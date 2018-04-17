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Главные новости Челябинской области
18:12  17 апреля 2018 0

Скандал! На Урале поймали водителя-бесправника, им оказался судебный пристав

ГИБДД эвакуирует машину старшего судебного пристава ЗлатоустаФОТО: читатель «URA.RU»

Громкий скандал в управлении Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области. 17 апреля, во вторник, старший судебный пристав Златоуста Юрий Ртищев был пойман за управлением автомобиля без прав. Ранее он был лишен прав за вождение в нетрезвом виде, передает корреспондент «URA.RU».

Автомобиль «Тойота Лэнд Крузер» Юрия Ртищева был остановлен в 10 часов утра на улице 40-летия Победы в Златоусте. Когда автоинспекторы попросили права, пристав честно признался, что таких документов у него нет. Выяснилось, что 4 августа 2017 года его поймали нетрезвым за рулем. За это у Ртищева решением мирового судьи отобрали права на полтора года и выписали штраф на 30 тыс. рублей. Автоинспекторы отправили старшего судебного пристава к мировому судье, а его иномарку эвакуировали на штрафстоянку. В присутствии мирового судьи Ртищев признал свою вину в административном правонарушении. Ему вновь выписали штраф в 30 тыс. рублей.

«По данному факту проводится служебная проверка, по итогам которой будет принято решение», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Альбина Золотухина
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