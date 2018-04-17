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17 апреля 2018
Главные новости 
21:03  17 апреля 2018 0

Глюкоза рассказала, как Макс Фадеев спас ее от смерти. ВИДЕО

Максим Фадеев, фадеев максим, ионова наталья, глюкоза
Певица призналась, что к 12 годам перепробовала все существующие наркотикиФото: http://www.max-fadeev.ru/

Певица Наталья Чистякова (Ионова), более известная под псевдонимом Глюкоза, рассказала об обстоятельствах знакомства с продюсером Максимом Фадеевым. Исполнительница призналась, что он спас ее от смерти.

В интервью Super Наталья рассказал, что Фадеев впервые увидел её «наглой, пьяной девкой», которая «с балкона заблевала нижний балкон режиссёра». «Мне было 12 лет. На тот момент я уже попробовала все наркотики, которые только существуют, чтобы усилить чувства и эмоции», — рассказывает Ионова.

По словам Глюкозы, уроженец Кургана Максим Фадеев спас её от того, что случилось со многими ее сверстниками, которых сейчас уже нет в живых. «Наверное, нужно было оказаться в той ситуации, чтобы Макс меня заметил. Хоть в фильме [„Триумф“ — прим. ред.] и было более 12 человек, которые тоже употребляли наркотики и пили портвейн. Видимо, я это делала как-то по-особенному, искусно», — добавляет Наталья.

Павел Маркуш
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