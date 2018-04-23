Прокуратура Челябинской области требует ужесточить наказание бывшему вице-мэру Челябинска, экс-директору строительной компании «Гринфлайт» Сергею Мануйлову. Соответствующее представление внесено в областной суд, сообщили «URA.RU» в пресс-службе надзорного ведомства. Для самого Мануйлова это означает, что он пока останется на свободе.
Прокуратура сочла приговор Центрального районного суда, назначившего Мануйлову 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима, чересчур мягким. «Суд недостаточно учел наступившие в результате совершения преступления тяжкие последствия», — заявили «URA.RU» в прокуратуре. Под тяжкими последствиями следует понимать, что из-за преступных действий Мануйлова пострадали несколько тысяч дольщиков «Гринфлайта». Общий ущерб составил 10 млрд рублей. На суде гособвинение настаивало на лишении свободы на пять лет. При вынесении приговора было сказано, что по месту отбытия наказания Мануйлов отправится спустя десять суток, если за это время одна из сторон не обжалует решение. До рассмотрения дела в облсуде чиновник останется на свободе.
До работы в «Гринфлайте» Мануйлов работал вице-мэром Челябинска по имуществу и земельным вопросам. Директором строительной компании стал в 2013 году. Весной 2016 года возведение микрорайона Академ Риверсайд полностью остановилось. Проблемы возникли у 4,5 тыс. семей. Уголовное дело было возбуждено по требованию замгенпрокурора в УрФО Юрия Пономарева. Строительство микрорайона возобновили после смены руководства в фирме. До конца 2018 года будут сданы все проблемные дома. Сама компания стала банкротом.
В отдельное производство выделено еще одно уголовное дело — о хищении денег дольщиков. Речь идет о лицах, непосредственно выводивших 10 млрд рублей со счетов компании, но их имена не называются. Основным совладельцем «Гринфлайта» был бизнесмен Александр Москалюк, проживающий в Израиле, бизнес-партнер челябинского экс-губернатора Михаила Юревича. Также совладельцами фирмы являются сам Мануйлов, Маргарита Бутакова, теща депутата Госдумы Вадима Белоусова, и Максим Тушенцов, пасынок бывшего первого вице-губернатора Сергея Комякова.