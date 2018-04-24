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21 апреля 2018
13:28  24 апреля 2018 0

В Челябинске пожарные дважды выгнали чиновников из правительственного здания. ФОТО

Учения МЧС на пожаре в Правительстве Челябинской области. Челябинск
Пожарные провели очередные учения в ЧелябинскеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В здании правительства Челябинской области на проспекте Ленина, 57, ГУ МЧС по региону 24 апреля дважды провело учения. Всех заставили покинуть здание утром, потом разрешили вернуться. К полудню к зданию подъехали пожарные машины и вновь прошла эвакуация.

В самом здании находится пять крупных областных ведомств — министерство финансов, министерство экологии, министерство имущества и природных ресурсов, минэкономразвития и Контрольно-счетная палата региона. Первая эвакуация прошла в 8:30. Всем велели покинуть здание, а тех, кто пришел позже, не пускали на работу. Чиновники отправились пить кофе в ближайшие кофейни. После 9 часов утра все структуры возобновили работу. В 11:50 прозвучал новый сигнал пожарной тревоги.

Учения МЧС в правительстве необр
Пожарная тревога прозвучала в 11 часов 50 минут
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Учения МЧС в правительстве необр
Спасенных изображали добровольцы
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Учения МЧС в правительстве необр
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Учения МЧС в правительстве необр
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Учения МЧС в правительстве необр
Дым в фойе
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Нам опять велели выйти на улицу, — рассказал „URA.RU“ сотрудник одного из министерств. — Очень быстро всех вывели». Пожарные машины остановились со стороны проспекта Ленина. Тут же на проспекте развернули «штаб пожаротушения». В фойе здания клубился искусственный дым. К окнам министерств протянулись несколько подъемников. Все с интересом ждали, как будут эвакуировать тех, кто не успел выйти. Но таковых не оказалось, пришлось найти несколько добровольцев, которых просто вынесли из здания. Охрану порядка на учениях обеспечивали сотрудники полиции. В 12:40 объявили о завершении учений и всем разрешили вернуться в свои кабинеты.

Учения МЧС сейчас проходят во многих зданиях с массовым пребыванием людей. Это связано с трагедией в Кемерово, где при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 60 человек.

Альбина Золотухина
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