Главный тренер челябинского «Трактора» Гру объяснил причину поражения против «Авангарда»

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» 14 октября на домашнем льду уступил омскому «Авангарду» со счетом 5:8. По итогам встречи главный тренер черно-белых Бенуа Гру объяснил, что, несмотря на поражение, команда провела сильные второй и третий периоды.
«В прошлый раз мы обыграли „Авангард“ со счетом 5:1. Провели отличный первый период, а второй и третий остались за соперниками. В этот раз сценарий матча будто поменялся — второй и третий периоды были хорошими с нашей стороны. Во втором отрезке мы даже доминировали на площадке. При счете 5:6 вратарь соперника совершил несколько хороших сэйвов. Что и говорить, „Авангард“ — очень хорошая команда», — подчеркнул наставник во время пресс-конференции по итогам матча. Его интервью опубликовала пресс-служба ХК «Трактор».
Главный тренер также прокомментировал работу защитной линии и вратаря Сергея Мыльникова, который остался на льду до финальной сирены. По словам Гру, вратарь соперника совершил несколько ключевых спасений, а «Трактору» не хватило сверхнадежных действий в воротах. Он отметил, что тренер по обороне Марио Рише не несет персональной ответственности за результат: работа с защитниками ведется на высоком уровне, а в целом игра в обороне улучшилась, если не считать сегодняшний матч.
Ближайшая игра челябинской команды пройдет на домашней арене 18 октября. Соперником «Трактора» станет уфимский клуб «Салават Юлаев». В прошлом матче, который состоялся 11 октября в Челябинске, «Трактор» одержал победу над ярославским «Локомотивом» со счетом 3:1.
