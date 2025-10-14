В Челябинске ищут невернувшуюся домой 12-летнюю девочку. Фото

Девочка была одета в черную куртку (архивное фото)
Девочка была одета в черную куртку (архивное фото)

В Челябинске разыскивают 12-летнюю Ксению Петкау, которая пропала без вести 14 октября. Последний раз ее видели на ул. Кудрявцева, 18, сообщает поисковый отряд «Легион-СПАС».

«Ксения Даниловна Петкау, 12 лет. Последний раз была замечена в г. Челябинск, ул. Кудрявцева, 18 и с тех пор ее местонахождение неизвестно», — говорится в ориентировке поисковиков. 

Рост девочки 165 см, глаза серо-зеленые, волосы русые, длинные до плеч. Была одета в куртку, штаны, шапку и ботинки. Все — черного цвета. Если вы видели Ксению или имеете любую информацию о ее местонахождении, просьба связаться с координаторами розыска по телефонам: 8 (982) 343-79-93 (Александр) или 8 (909) 073-90-57 (Юлия).

Пропавшей школьнице 12 лет
Пропавшей школьнице 12 лет
Фото:

