Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова публично раскритиковала муниципальную полицию на заседании городской Думы. Негодование Кузнецовой вызвало несоответствие статистики полиции и прокуратуры по выявлению незаконных нестационарных объектов (ларьки, киоски) и наказанию их владельцев. Об этом она заявила после выступления начальника полиции, замначальника УМВД Андрея Швыдченко.
Кузнецова заметила, что количество рассмотренных Росреестром протоколов не совпадает с количеством штрафов, выписанных полицией. Например, в первом квартале 2018 года федеральная служба рассмотрела 360 административных дел, когда полиция заявляет о 587 нарушениях. Полицейский Андрей Швыдченко заявил, что управление оценивает свою работу положительно.
По словам прокурора, проблема в том, что городская полиция не анализирует эффективность своей работы. «Я получила официальный ответ из МВД города, согласно которому не отслеживается ни фактическое поступление материалов, ни уплата тех штрафов, которые назначаются Росреестром. МВД города не обязано вести эту работу», — заключила прокурор, но отметила: если силовики хотят покончить с незаконными торговыми точками, то эту работу нужно проводить.
Кузнецова, выступая перед депутатами, в своем докладе подчеркнула, что за два года выросло число незаконных торговых точек: «С 2016 по 2018 год количество незаконно установленных объектов увеличилось с 40 до 185». Итогом заседания стало решение составления трехстороннего соглашения между администрацией, прокуратурой и полицией Екатеринбурга о совместной работе по урегулированию вопроса о незаконных торговых точках.