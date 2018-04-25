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25 апреля 2018
24 апреля 2018
08:22  25 апреля 2018 2

Цымбалюк-Романовской грозит два года колонии за слежку за Джигарханяном

Ранее актер обвинил жену в том, что она пыталась его убитьФото: Wikimedia Commons

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела Виталины Цымбалюк-Романовской, бывшей жены актера и режиссера Армена Джигарханяна. Дело передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем в суд для рассмотрения по существу.

«Цымбалюк-Романовской в присутствии ее адвоката было предъявлено обвинение в окончательной редакции по статье 137 УК РФ („Нарушение неприкосновенности частной жизни“)», — приводит ТАСС сообщение источника, близкого к следствию. Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

Адвокат обвиняемой Лариса Широкова пояснила, что объем обвинения остался прежним, его предъявили в той же форме и по тем же основаниям, что и ранее: сбор и распространение информации о частной жизни артиста. «Вину моя подзащитная не признает, так как обвинение носит надуманный характер», — уточнила юрист.

Уголовное дело в отношении Цымбалюк-Романовской завели в связи с тем, что пианистка собирала и распространяла в СМИ информацию о личной и семейной жизни Джигарханяна без его согласия, писала «Национальная служба новостей». Для этого женщина установила скрытые камеры в кабинете мужа и следила за ним. На квартиру и счет экс-супруги актера в рамках дела был наложен обеспечительный арест, сообщало «Федеральное агентство новостей». Напомним, в октябре 2017 года артист заявил, что жена хочет его убить. После долгих тяжб их брак был расторгнут, однако между сторонами остались имущественные споры.

Ксения Томашова
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