В подмосковном Одинцове одуванчики проросли сквозь асфальт. Покрытие укладывали в дождливую погоду.
Инцидент произошел на дороге по адресу Маковского 22-24, где покрытие устанавливали в ноябре 2017 года. На фотографиях видно, что из асфальта торчат десятки растений.
Кандидат биологических наук Александр Егоров в разговоре с изданием «Подмосковье сегодня» пояснил, что возможно это связано со стратегией выживания растений. «В процессе эволюции растения могли приспособиться к условиям вытоптанных почв, асфальта. Возможно также, что просто асфальт рыхлый», — говорит эксперт.
«Такой маленький легкий, растёт через тяжелый и толстый асфальт, а ты даже утром встать не можешь», «Либо одуванчики реальные одуваны, либо асфальт из коровьего помета)», «Видимо асфальт по ГОСТу клали)», — смеются комментаторы в соцсети.