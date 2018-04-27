Стало известно, кто возглавит крупный район Перми

Мотовилиху временно возглавит заместитель прежнего руководителя
В Перми назначили временного главу Мотовилихинского района. Руководящие обязанности пока будет исполнять заместитель главы районной администрации Антон Илюшин.
Новый руководитель Мотовилихинского района приступит к своим обязанностям 29 апреля. Так решил мэр Перми Дмитрий Самойлов, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Ранее «URA.RU» сообщало, что с прежним руководителем района Валерием Кокшаровым решили не продлевать контракт. По информации депутата Мотовилихинского района Алексея Грибанова, кандидат на постоянную работу пока не найден.