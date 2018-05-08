20:51 08 мая 2018 0

В Челябинске перекроют движение на нескольких улицах во время праздничных мероприятий 9 Мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация Челябинска объявила, что в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине победы в Великой Отечественной Войне, 9 Мая будет закрыто движение транспорта на нескольких улицах города. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе мэрии, на время парада с 10 до 14 часов заблокируют проезд по проспекту Ленина от Свердловского проспекта до улицы Свободы и от улицы Танкистов до улицы Артиллерийской (на время прохождения колонны), а также по улице Сони Кривой от улицы Воровского до Свердловского проспекта, по улице Воровского от улицы Тимирязева до проспекта Ленина, по улице Елькина от улицы Тимирязева до улицы Воровского, по улице Цвиллинга от улицы Тимирязева до улицы Труда.

В связи с праздничной программой на Театральной площади, с 10 до 19 часов закроют улицу Тимирязева от улицы Свободы до улицы Воровского.

На время шествия Бессмертного полка с 13 до 15 часов будет ограничено движение по проспекту Ленина от улицы Лесопарковой до улицы Пушкина и по улице Цвиллинга от улицы Тимирязева до Вечного огня.

Сразу несколько участков в центре города перекроют на время праздничного фейерверка — с 20 до 23 это коснется улицы Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда, улицы Кирова от улицы Труда до проспекта Победы, улицы Братьев Кашириных от улицы Северо-Крымской до улицы Российской, Свердловского проспекта от проспекта Победы до проспекта Ленина и улицы Труда от улицы Российской до Свердловского проспекта.