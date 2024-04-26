В центре Челябинска обрушат долгострой на Братьев Кашириных

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Снос здания гостиницы Заря. Тюмень, экскаватор, снос здания, снос дома, улица первомайская 8
Строение поэтапно разрушают с 22 марта Фото:

В центре Челябинска продолжаются работы по демонтажу долгостроя на Братьев Кашириных. Очередные даты планового разрушения конструкций назвалив челябинской мэрии.

«В связи с продолжением работ по демонтажу объекта незавершенного строительства на пересечении улиц Братьев Кашириных и Калинской ООО „Специализированный застройщик БМ-Групп“ предупреждает, что 27 и 28 апреля, с 10-00 до 15-00 будет произведено частичное плановое, контролируемое обрушение демонтируемых конструкций в пределах строительной площадки», — говорится в сообщении администрации Челябинска. Демонтаж стартовал 22 марта.

В этот раз застройщик планирует произвести обрушение конструкций в два этапа. Исполнителем предусмотрены мероприятия по подавлению пыли.

Ранее стало известно, что застройщик «БМ Групп» начал демонтаж строения ЖК «Княжеский» 22 марта по разработанному проекту. Следующие работы стартовали 12 апреля и 17 апреля. Данный жилой комплекс начала строить «Уральская строительная компания» начала в 2008 году, но спустя год заморозила строительство и раздала дольщикам компенсации. Новые дома на месте долгостроя планируют возвести в 2026 году.

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В центре Челябинска продолжаются работы по демонтажу долгостроя на Братьев Кашириных. Очередные даты планового разрушения конструкций назвалив челябинской мэрии. «В связи с продолжением работ по демонтажу объекта незавершенного строительства на пересечении улиц Братьев Кашириных и Калинской ООО „Специализированный застройщик БМ-Групп“ предупреждает, что 27 и 28 апреля, с 10-00 до 15-00 будет произведено частичное плановое, контролируемое обрушение демонтируемых конструкций в пределах строительной площадки», — говорится в сообщении администрации Челябинска. Демонтаж стартовал 22 марта. В этот раз застройщик планирует произвести обрушение конструкций в два этапа. Исполнителем предусмотрены мероприятия по подавлению пыли. Ранее стало известно, что застройщик «БМ Групп» начал демонтаж строения ЖК «Княжеский» 22 марта по разработанному проекту. Следующие работы стартовали 12 апреля и 17 апреля. Данный жилой комплекс начала строить «Уральская строительная компания» начала в 2008 году, но спустя год заморозила строительство и раздала дольщикам компенсации. Новые дома на месте долгостроя планируют возвести в 2026 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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