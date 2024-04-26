В центре Челябинска обрушат долгострой на Братьев Кашириных

26 апреля 2024 в 19:29 Размер текста - 17 +

Строение поэтапно разрушают с 22 марта Фото: Денис Моргунов © URA.RU В центре Челябинска продолжаются работы по демонтажу долгостроя на Братьев Кашириных. Очередные даты планового разрушения конструкций назвалив челябинской мэрии. «В связи с продолжением работ по демонтажу объекта незавершенного строительства на пересечении улиц Братьев Кашириных и Калинской ООО „Специализированный застройщик БМ-Групп“ предупреждает, что 27 и 28 апреля, с 10-00 до 15-00 будет произведено частичное плановое, контролируемое обрушение демонтируемых конструкций в пределах строительной площадки», — говорится в сообщении администрации Челябинска. Демонтаж стартовал 22 марта. В этот раз застройщик планирует произвести обрушение конструкций в два этапа. Исполнителем предусмотрены мероприятия по подавлению пыли. Ранее стало известно, что застройщик «БМ Групп» начал демонтаж строения ЖК «Княжеский» 22 марта по разработанному проекту. Следующие работы стартовали 12 апреля и 17 апреля. Данный жилой комплекс начала строить «Уральская строительная компания» начала в 2008 году, но спустя год заморозила строительство и раздала дольщикам компенсации. Новые дома на месте долгостроя планируют возвести в 2026 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Челябинска продолжаются работы по демонтажу долгостроя на Братьев Кашириных. Очередные даты планового разрушения конструкций назвалив челябинской мэрии. «В связи с продолжением работ по демонтажу объекта незавершенного строительства на пересечении улиц Братьев Кашириных и Калинской ООО „Специализированный застройщик БМ-Групп“ предупреждает, что 27 и 28 апреля, с 10-00 до 15-00 будет произведено частичное плановое, контролируемое обрушение демонтируемых конструкций в пределах строительной площадки», — говорится в сообщении администрации Челябинска. Демонтаж стартовал 22 марта. В этот раз застройщик планирует произвести обрушение конструкций в два этапа. Исполнителем предусмотрены мероприятия по подавлению пыли. Ранее стало известно, что застройщик «БМ Групп» начал демонтаж строения ЖК «Княжеский» 22 марта по разработанному проекту. Следующие работы стартовали 12 апреля и 17 апреля. Данный жилой комплекс начала строить «Уральская строительная компания» начала в 2008 году, но спустя год заморозила строительство и раздала дольщикам компенсации. Новые дома на месте долгостроя планируют возвести в 2026 году.