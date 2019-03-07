Высокинский запустил приватизацию ЕМУП «Золушка», которое травило детей гнилью

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил условия приватизации ЕМУП «Школьно-базовая столовая „Золушка“», которое кормило школьников некачественными продуктами. Соответствующее постановление 7 марта было опубликовано на официальном сайте городской администрации.
Высокинский распорядился преобразовать предприятие в общество с ограниченной ответственностью «Школьно-базовая столовая „Золушка“». Уставной капитал компании составит 7,4 млн рублей, сто процентов доли в нем закреплены в собственности мэрии Екатеринбурга.
До проведения первого общего собрания участников новой компании и. о. директора «Золушки» назначен Сергей Горбунов. Ему поручено: «осуществить действия, связанные с государственной регистрацией общества». «Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Екатеринбурга по вопросам организации управления Игоря Сутягина», — постановил Высокинский.
ЕМУП «Золушка» организовывало питание во многих школах Екатеринбурга. После массовых отравлений в школах № 64 и №74 ФСБ и СКР провели в «Золушке» обыски, прокуратура начала проверку, а Роспотребнадзор выписал учреждению штраф. Бывшего директора предприятия Дениса Мардарьева ждет суд по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Халатность».
Отметим, в январе на место директора «Золушки» пришла Надежда Аристова и отзывы о качестве обедов в учебных учреждениях стали заметно лучше.