07 марта 2019
06 марта 2019

Высокинский запустил приватизацию ЕМУП «Золушка», которое травило детей гнилью

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
07 марта 2019 в 19:09
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Пресс-конференция, посвященная Общероссийскому форуму «Города России 2030: цифровое будущее». Екатеринбург, высокинский александр, улыбка
Высокинский обязал своего зама следить за процессом приватизации «Золушки»Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил условия приватизации ЕМУП «Школьно-базовая столовая „Золушка“», которое кормило школьников некачественными продуктами. Соответствующее постановление 7 марта было опубликовано на официальном сайте городской администрации.

Высокинский распорядился преобразовать предприятие в общество с ограниченной ответственностью «Школьно-базовая столовая „Золушка“». Уставной капитал компании составит 7,4 млн рублей, сто процентов доли в нем закреплены в собственности мэрии Екатеринбурга.

До проведения первого общего собрания участников новой компании и. о. директора «Золушки» назначен Сергей Горбунов. Ему поручено: «осуществить действия, связанные с государственной регистрацией общества». «Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Екатеринбурга по вопросам организации управления Игоря Сутягина», — постановил Высокинский.

ЕМУП «Золушка» организовывало питание во многих школах Екатеринбурга. После массовых отравлений в школах № 64 и №74 ФСБ и СКР провели в «Золушке» обыски, прокуратура начала проверку, а Роспотребнадзор выписал учреждению штраф. Бывшего директора предприятия Дениса Мардарьева ждет суд по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Халатность».

Отметим, в январе на место директора «Золушки» пришла Надежда Аристова и отзывы о качестве обедов в учебных учреждениях стали заметно лучше.

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