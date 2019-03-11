Хакеры нашли быстрый способ взломать Wi-Fi и получить доступ к банковским картам

Wi-Fi оказался под угрозой Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бельгийские IT-специалисты обнаружили уязвимость в технологии сетевой безопасности беспроводного интернета. По их словам оборудование в роутере не защищает пользователя от взлома гаджетов.

Эксперты Университета Левена установили, что в роутеры, принимающие Wi-Fi, с 2006 года была встроена технология безопасности Wireless Protected Access 2, но как оказалась, она бессильна перед киберпреступниками, пишет информагенство Nation News. По словам исследователей, хакеры используют программу Key Reinstallation Attacks, которая позволяет воспользоваться уязвимостью системы безопасности. А потому, делают вывод эксперты, все устройства с возможностью подключения к сети Wi-Fi находятся под угрозой.

Хакеры, взломав Wi-Fi, могут получить доступ к паролям, личным контактам, а также к сведениям банковской карты пользователя.