Дело об отмене выборов мэра Челябинска рассмотрят в суде до конца марта

Областной суд начнет рассмотрение дела об отмене выборов мэра Челябинска 21 марта в 16:00 в рамках административного производства, сообщили «URA.RU» в пресс-службе суда. Иск был подан главой региональной организации партии «Яблоко» Ярославом Щербаковым.
«Документы из суда поступили сегодня и проходят регистрацию. Юристы иск пока не видели», — сообщила корреспонденту агентства руководитель пресс-службы городской думы Челябинска Лариса Окунева.
Как ранее писало агентство, одним из оснований для иска стало то, что гордума указала датой вступления в должность действующего главы Владимира Елистратова 29 февраля — такого дня в календаре за 2019 год просто не существует. Кроме того, оппозиция требует признать недействительным регламент конкурса на должность главы Челябинска, а также избрания мэра.
Сам Ярослав Щербаков также заявлялся на конкурс, но не дошел до стадии выборов. Он прошел первый этап, но на итоговом заседании комиссия не предложила его кандидатуру гордуме. В итоге 26 февраля главой города стал Владимир Елистратов.