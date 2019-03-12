11 марта 2019
10 марта 2019

Дело об отмене выборов мэра Челябинска рассмотрят в суде до конца марта

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
12 марта 2019 в 14:28
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Суд Цыбко. Челябинский областной суд. Челябинск., челоблсуд, челябинский областной суд
Процесс пройдет в областном судеФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выборы мэра Челябинска

Областной суд начнет рассмотрение дела об отмене выборов мэра Челябинска 21 марта в 16:00 в рамках административного производства, сообщили «URA.RU» в пресс-службе суда. Иск был подан главой региональной организации партии «Яблоко» Ярославом Щербаковым.

«Документы из суда поступили сегодня и проходят регистрацию. Юристы иск пока не видели», — сообщила корреспонденту агентства руководитель пресс-службы городской думы Челябинска Лариса Окунева.

Как ранее писало агентство, одним из оснований для иска стало то, что гордума указала датой вступления в должность действующего главы Владимира Елистратова 29 февраля — такого дня в календаре за 2019 год просто не существует. Кроме того, оппозиция требует признать недействительным регламент конкурса на должность главы Челябинска, а также избрания мэра.

Сам Ярослав Щербаков также заявлялся на конкурс, но не дошел до стадии выборов. Он прошел первый этап, но на итоговом заседании комиссия не предложила его кандидатуру гордуме. В итоге 26 февраля главой города стал Владимир Елистратов.

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