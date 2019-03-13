На Урале задержан исламский проповедник

В городе Верхний Уфалей выявлен и задержан иностранец, проводивший незаконные собрания мусульман, сообщили «URA.RU» в прокуратуре Челябинской области. Проповедник был помещен в центр временного содержания при региональном ГУ МВД, откуда в принудительном порядке выслан за пределы России.
Оперативно-розыскные мероприятия провели сотрудники УФСБ по Челябинской области, пояснили агентству в пресс-службе ведомства. В их ходе стало известно, что иностранец собирал свою паству по пятницам в одном из зданий в городе, где проводил намаз и читал проповеди. При проверке выяснилось, что он не имел ни бумаг, разрешающих миссионерскую деятельность, ни документов, подтверждающих законность пребывания в РФ.
Суд Верхнего Уфалея по представлению прокурора города признал проповедника виновным в административном правонарушении по ч.5 ст. 5.26 КоАП. Перед выдворением из страны незаконному миссионеру придется заплатить штраф 30 тысяч рублей.