12 марта 2019

На Урале задержан исламский проповедник

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
13 марта 2019 в 12:00
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Праздничный намаз на Ураза-байрам. Тюмень, ислам, намаз, ураза-байрам, мусульмане, тюбетейка
До силовиков дошли сведения о незаконных намазах (фото из архива)Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В городе Верхний Уфалей выявлен и задержан иностранец, проводивший незаконные собрания мусульман, сообщили «URA.RU» в прокуратуре Челябинской области. Проповедник был помещен в центр временного содержания при региональном ГУ МВД, откуда в принудительном порядке выслан за пределы России.

Оперативно-розыскные мероприятия провели сотрудники УФСБ по Челябинской области, пояснили агентству в пресс-службе ведомства. В их ходе стало известно, что иностранец собирал свою паству по пятницам в одном из зданий в городе, где проводил намаз и читал проповеди. При проверке выяснилось, что он не имел ни бумаг, разрешающих миссионерскую деятельность, ни документов, подтверждающих законность пребывания в РФ.

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Суд Верхнего Уфалея по представлению прокурора города признал проповедника виновным в административном правонарушении по ч.5 ст. 5.26 КоАП. Перед выдворением из страны незаконному миссионеру придется заплатить штраф 30 тысяч рублей.

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