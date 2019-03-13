Екатеринбургский горизбирком покинет сотрудник, уличенный в сборе подписей за Путина

По словам Ильи Захарова, Валиуллин попросил вывести его из состава комиссии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Комиссия гордумы Екатеринбурга по местному самоуправлению проголосовала за досрочное прекращение полномочий члена горизбиркома Эльдара Валиуллина, передает корреспондент «URA.RU».

Как сообщил депутатам гордумы глава комиссии Илья Захаров, Валиуллин попросил вывести его из состава комиссии по собственному желанию. Он был введен в горизбирком как представитель областной избирательной комиссии, поэтому до 29 марта она должна представить гордуме Екатеринбурга нового члена горизбиркома.

Валлиулин стал известен во время выборов президента РФ в 2018 году, когда он в обход законодательного запрета собирал подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина. Позже глава избиркома Екатеринбурга Илья Захаров опровергал информацию о причастности Валиуллина к этому эпизоду.