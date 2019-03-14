Югорские силовики выяснили, как возле подъезда в Сургуте появился труп

Сотрудники полиции Сургута выяснили обстоятельства гибели местного жителя, тело которого обнаружили возле подъезда жилого дома 11 марта. Как оказалось, мужчина умер уже после того, как его привезли во двор на автомобиле и оставили на скамейке. Об этом корреспонденту «URA.RU» рассказали в пресс-службе окружного УМВД.
«Водитель джипа рассказал, что находился с погибшим в дружеских отношениях. Во время поездки на автомобиле приятелю стало плохо. Мужчина попросил высадить его в ближайшем дворе на лавочку, подышать воздухом, что водитель и сделал, а сам уехал. Сургутянин умер от остановки сердца. По предварительной версии, из-за передозировки наркотиков», — сообщила корреспонденту «URA.RU» начальник пресс-службы УМВД Югры Ольга Абмайкина.
Как ранее сообщало «URA.RU», на YouТube было выложено видео с камер наблюдения, где зафиксировано, как мужчину привозят на джипе во двор и усаживают на скамейку. Тогда выдвигалась версия, что некий злоумышленник таким образом пытался избавиться от трупа. Однако сейчас картина происшествия восстановлена.
Назначена гистологическая экспертиза тела погибшего, которая должна точно установить время и причину смерти мужчины. Известно, что оба приятеля имеют судимости. У умершего сургутянина только за прошлый год было больше 70 административных правонарушений. Проверка по факту его смерти еще продолжается.