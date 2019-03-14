В челябинском мороженом нашли кишечную палочку

Управление Россельхознадзора по Челябинской области обнаружило бактерии группы кишечной палочки в пробе мороженого одного из местных производителей. У компании приостановлено действие декларации о соответствии товара требованиям Таможенного союза, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства.
«Название предприятия мы не сообщаем. Оно поставлено надзорным органом на усиленный лабораторный контроль, поскольку кишечная палочка могла появиться как во время производства, так и ранее. Предприятие продолжит выпуск мороженого, но теперь должно сдавать пробы в течение трех месяцев. Если нарушений не повторится, то компанию снимут с контроля, действие декларации о соответствии будет восстановлено», — объяснила пресс-секретарь управления Россельхознадзора Татьяна Нахтигаль.
За нарушение требований техрегламента предусмотрены административная ответственность по ч.1. ст. 14.43 КоАП и штраф юридическому лицу в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.
В ведомстве добавили, что употребление еды с бактериями группы кишечной палочки может вызвать пищевое отравление.