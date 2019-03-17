СМИ: ведущий «Дом-2» Кадони отказался от магических способностей

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
17 марта 2019 в 17:51
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Кадони прекратил экстрасенсорную деятельность после фильма «Идущие к черту»ФОТО: Влад Кадони, Instagram

Ведущий программы «Дом-2» и участник шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Влад Кадони прекратил магическую практику. Об этом сообщает портал VistaNews.ru. По мнению издания, Кадони решил прекратить свою карьеру экстрасенса после выхода фильма Бориса Соболева «Идущие к черту», разоблачающего участников шоу «Битва экстрасенсов».

Не исключено, что именно страх расплаты за обман движет Владом Кадони, считает издание. «URA.RU» пыталось связаться с Кадони по телефону, однако экстрасенс на звонки не ответил.

Трехсерийный фильм «Идущие к черту», снятый журналистом Соболевым, раскрывает детали съемок шоу «Битва экстрасенсов». В частности, в фильме озвучивается тезис о том, что на протяжении 19 сезонов проекта экстрасенсов изображали актеры.

Ранее Влад Кадони раскритиковал экс-ведущего «Битвы экстрасенсов» Михаила Пореченкова, заявившего, что на шоу нет людей с экстрасенсорными способностями, напоминает Nation News. По мнению Кадони, Пореченков своим высказыванием проявил лицемерие, ведь ранее он восхищался программой.

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