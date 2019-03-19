Президент РФ Владимир Путин назначил нового председателя окружного суда ХМАО-Югры на шестилетний срок полномочий. Им стал Павел Шкилев. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе окружного суда ХМАО.
Напомним, отставка экс-председателя окружного суда ХМАО Владимира Бабинова — была для региона одним из самых обсуждаемых событий. Полномочия судьи истекали только в 2020 году, но Бабинов решил уйти на покой досрочно.
Как ранее сообщало агентство, Павел Шкилев перешел на работу в суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2012 году. Ранее работал судьей городского суда города Радужный. В апреле 2016 года он получил пост заместителя председателя суда.