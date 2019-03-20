Перелеты по России могут подешеветь на 10%

Снижение цены коснется только внутренних рейсов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стоимость авиабилетов на направления внутри России может упасть на 10% и вернуться к уровню прошлого года. Это произойдет, если правительство примет меры для поддержки авиакомпаний, а на рынке не случится никаких потрясений, сообщил «URA.RU» исполнительный директор агентства «Аэропорт» Олег Пантелеев.

Минтранс РФ предложил обнулить НДС для перевозчиков на внутренние направления, включая рейсы через Москву, а также повысить уровень возмещения компаниям суммы акциза на топливо. «Если оба предложения будут приняты и на рынке не произойдет макропотрясений, таких как падение курса национальной валюты или очередное повышение цен на авиатопливо, это вернет отрасль к рентабельности, она снова начнет зарабатывать. Поэтому можно будет остановить рост цен на билеты по некоторым направлениям и даже снизить их на несколько процентных пунктов», — сказал собеседник агентства.

Пантелеев отметил, что в 2019 году из-за удорожания топлива тарифы в среднем повысились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «При благоприятном развитии событий можно ожидать возврата тарифов на уровень 2018 года», — пояснил эксперт. Он добавил, что снижение цен коснется только внутренних перелетов, поскольку на рентабельность международных обнуление НДС не окажет влияния, как и послабления по топливному акцизу — воздушные судна на таких рейсах в основном заправляются за рубежом.