Глава Забайкальского края дважды за сутки расплакался при общении с народом

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
22 марта 2019 в 13:18
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Осипов не сдержал эмоций, когда многодетная мать рассказывала ему о своей дочери-инвалидеФото: сайт губернатора Забайкальского края

Врио главы Забайкальского края Александр Осипов расплакался на встрече с многодетной матерью из Читы. Чиновник прослезился, когда женщина рассказывала ему о болезни своей дочери-инвалида.

«Он и сегодня плакал у меня в квартире вместе со мной», — цитирует женщину радиостанция «Говорит Москва». Мать ребенка-инвалида рассказала, что Осипов пообещал ей помочь с реабилитацией девочки и разобраться, почему семью сняли с очереди на получение жилья после того, как она девять лет в ней находилась.

Ранее Осипов прослезился во время «Прямого разговора» с жителями региона. Поводом стало обращение многодетной матери, которая рассказала, что из-за отсутствия водоснабжения вынуждена использовать влажные салфетки, чтобы ухаживать за ребенком-инвалидом.

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