Врио главы Забайкальского края Александр Осипов расплакался на встрече с многодетной матерью из Читы. Чиновник прослезился, когда женщина рассказывала ему о болезни своей дочери-инвалида.
«Он и сегодня плакал у меня в квартире вместе со мной», — цитирует женщину радиостанция «Говорит Москва». Мать ребенка-инвалида рассказала, что Осипов пообещал ей помочь с реабилитацией девочки и разобраться, почему семью сняли с очереди на получение жилья после того, как она девять лет в ней находилась.
Ранее Осипов прослезился во время «Прямого разговора» с жителями региона. Поводом стало обращение многодетной матери, которая рассказала, что из-за отсутствия водоснабжения вынуждена использовать влажные салфетки, чтобы ухаживать за ребенком-инвалидом.