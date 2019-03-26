После вспышки кори на Урале вакцинация детей может стать обязательной

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков не исключил, что в будущем обязанность родителей прививать детей от некоторых заболеваний может быть закреплена законодательно. Эта тема была затронута на заседании депутатов областного Заксобрания, передает корреспондент «URA.RU».
На проблему отказа некоторых родителей от вакцинации детей указал депутат Вячеслав Вегнер. Он напомнил, что из-за этого в Екатеринбурге активно начала распространяться корь.
Мороков отметил, что пока приходится пользоваться методом убеждения, информируя родителей о необходимости вакцинации. «Я не исключаю, что в будущем какие-то позиции будут закреплены законодательно. Но всегда есть исключения — например, по состоянию здоровья», — сказал Мороков.
В начале февраля в Екатеринбурге было зарегистрировано 23 случая кори. Чтобы остановить распространение болезни, в уральской столице приняли ограничительные меры — сотрудникам и ученикам без прививок от кори временно запретили посещать образовательные учреждения.
Корь передается воздушно-капельным путем и отличается крайне высокой заразностью. Ее симптомы: высокая температура, сыпь, боль в горле, кашель, выраженная интоксикация организма.