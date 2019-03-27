26 марта 2019
25 марта 2019

Город-спутник Челябинска сегодня лишится мэра

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
27 марта 2019 в 08:55
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Представление врио губернатора Алексея Текслера полпредом Николаем Цукановым. Челябинск, можин владимир
Владимир Можин покидает пост мэра КопейскаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Собрание депутатов Копейска, города-спутника Челябинска 27 марта примет отставку мэра Владимира Можина, сообщили «URA.RU в аппарате депутатского корпуса. Депутаты изберут врио главы города и объявят конкурс по выборам мэра.

«Владимир Можин написал заявление о сложении полномочий, депутаты отставку примут. Конкурсные процедуры займут примерно два с половиной месяца. К лету депутаты изберут нового мэра из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией», — уточнили в собрании.

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Власть переходит к Андрею Фалейчику
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В мэрии ожидается обновление кадров. Вместе с Можиным увольняется его первый заместитель Константин Никитин и руководитель аппарата Анатолий Сараев. На работу уже принята новый вице-мэр по финансам Ольга Пескова. Пескова раньше работала в минэкономразвития области.

Депутаты фракции «Единой России» в горсобрании уже согласовали решение избрать врио мэра Копейска вице-мэра по ЖКХ Андрея Фалейчика. Фалейчик ранее занимал пост заместителя министра строительства области. Правительство области согласовало переход Фалейчика в мэрию Копейска как основного кандидата на пост главы после отставки Можина. Бывший первый зампрокурора, генерал юстиции в отставке Владимир Можин возглавил Копейск в марте 2017 года.

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