Город-спутник Челябинска сегодня лишится мэра

Собрание депутатов Копейска, города-спутника Челябинска 27 марта примет отставку мэра Владимира Можина, сообщили «URA.RU в аппарате депутатского корпуса. Депутаты изберут врио главы города и объявят конкурс по выборам мэра.
«Владимир Можин написал заявление о сложении полномочий, депутаты отставку примут. Конкурсные процедуры займут примерно два с половиной месяца. К лету депутаты изберут нового мэра из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией», — уточнили в собрании.
В мэрии ожидается обновление кадров. Вместе с Можиным увольняется его первый заместитель Константин Никитин и руководитель аппарата Анатолий Сараев. На работу уже принята новый вице-мэр по финансам Ольга Пескова. Пескова раньше работала в минэкономразвития области.
Депутаты фракции «Единой России» в горсобрании уже согласовали решение избрать врио мэра Копейска вице-мэра по ЖКХ Андрея Фалейчика. Фалейчик ранее занимал пост заместителя министра строительства области. Правительство области согласовало переход Фалейчика в мэрию Копейска как основного кандидата на пост главы после отставки Можина. Бывший первый зампрокурора, генерал юстиции в отставке Владимир Можин возглавил Копейск в марте 2017 года.