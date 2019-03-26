Борьба с борщевиком начнется в ближайшее время, заявил Воробьев Фото: wikipedia.org

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение приступить к проведению мероприятий по борьбе с борщевиком. Такое распоряжение Воробьев озвучил в ходе заседания регионального правительства.

«Нужно провести все мероприятия, чтобы этот зловредный сорняк исчез с территории Подмосковья», — цитирует «Подмосковье сегодня» главу региона. Он также отметил, что мероприятия по борьбе с растением нужно начать проводить с ранней весны как на частных территориях, так и вблизи дорог.

В ноябре прошлого года Россельхознадзор в Московской области впервые оштрафовал компанию, на земле которой рос борщевик. Административное взыскание составило 400 тысяч рублей.

В советское время борщевик выращивался как кормовая культура. Позднее выяснилось, что сорняк способен неконтролируемо распространяться, захватывая огромные территории. Кроме того, его сок токсичен и вызывает тяжелые поражения кожи.