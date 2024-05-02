02 мая 2024

Ученые обнаружили эффективное средство против рака толстой кишки

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Работа лаборатории на кафедре экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ. Екатеринбург, проверка, лаборатория, пробирка, анализы, биология, наука, исследование, ученый, исследования
Ученые ищут новые методы лечения рака Фото:

Китайские ученые нашли эффективное средство растительного происхождения, которое может использоваться при лечении рака толстой кишки. Результаты исследования они опубликовали в журнале Phytotherapy Research.

«В клюкве и винограде содержится вещество ресвератрол. Оно известно своим антираковым действием и рассматривается как потенциальное средство лечения рака толстой кишки человека», — передает «Ru News 24» со ссылкой на публикацию ученых из КНР.

Испытания препарата проводились на мышах и людях, которые страдают раком толстой кишки. Ученые анализировали влияние ресвератрола на программированную гибель клеток, отмечается в результатах научного исследования.

Ранее ученые из Института органической и физической химии имени Арбузова синтезировали химические соединения, способные избирательно уничтожать раковые клетки, практически не затрагивая при этом здоровые. Результаты были опубликованы в журнале Bioorganic Chemistry, передает RT.

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Китайские ученые нашли эффективное средство растительного происхождения, которое может использоваться при лечении рака толстой кишки. Результаты исследования они опубликовали в журнале Phytotherapy Research. «В клюкве и винограде содержится вещество ресвератрол. Оно известно своим антираковым действием и рассматривается как потенциальное средство лечения рака толстой кишки человека», — передает «Ru News 24» со ссылкой на публикацию ученых из КНР. Испытания препарата проводились на мышах и людях, которые страдают раком толстой кишки. Ученые анализировали влияние ресвератрола на программированную гибель клеток, отмечается в результатах научного исследования. Ранее ученые из Института органической и физической химии имени Арбузова синтезировали химические соединения, способные избирательно уничтожать раковые клетки, практически не затрагивая при этом здоровые. Результаты были опубликованы в журнале Bioorganic Chemistry, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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