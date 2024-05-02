Ученые обнаружили эффективное средство против рака толстой кишки

Китайские ученые нашли эффективное средство растительного происхождения, которое может использоваться при лечении рака толстой кишки. Результаты исследования они опубликовали в журнале Phytotherapy Research.
«В клюкве и винограде содержится вещество ресвератрол. Оно известно своим антираковым действием и рассматривается как потенциальное средство лечения рака толстой кишки человека», — передает «Ru News 24» со ссылкой на публикацию ученых из КНР.
Испытания препарата проводились на мышах и людях, которые страдают раком толстой кишки. Ученые анализировали влияние ресвератрола на программированную гибель клеток, отмечается в результатах научного исследования.
Ранее ученые из Института органической и физической химии имени Арбузова синтезировали химические соединения, способные избирательно уничтожать раковые клетки, практически не затрагивая при этом здоровые. Результаты были опубликованы в журнале Bioorganic Chemistry, передает RT.
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