В Москве арестовали еще двух фигурантов по делу о хищении 38 млн у «Сколково»

Двух новых фигурантов по делу бывшего директора проекта «Гостех» Ярослава Демченко арестовали в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
«В рамках комплекса оперативно-разыскных мероприятий, направленных в отношении Демченко, правоохранители установили причастность менеджера компании „Клевер“ Артема Прошко и генерального директора „РСВ“ Антона Аникина к совершению хищения более 38 миллионов рублей», — говорится в сообщении. Отмечается, что их арестовали.
Следствие считает, что «Клевер» и «РСВ» были подрядчиками по договору при создании платформы «Горизонт». Такой документ был заключен и с Демченко. Спустя время на счет «РСВ» поступило примерно 32 миллиона рублей из 38 похищенных. Оставшиеся были отправлены на счет «Клевера». Последняя компания находится сейчас под проверкой.
Демченко был арестован в апреле 2024 года. Его подозревают в хищении бюджетных денег Фонда новых форм развития образования, резидента инновационного центра «Сколково». «Горизонт» — это программа для педагогов.
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