В Москве арестовали еще двух фигурантов по делу о хищении 38 млн у «Сколково»

ТАСС: по делу о хищении 38 млн из проекта «Горизонт» арестованы двое фигурантов

03 мая 2024 в 07:10 Размер текста - 17 +

Следствие считает, что «РСВ» и «Клевер» замешаны в схеме по выводу денег из проекта от «Сколково» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Двух новых фигурантов по делу бывшего директора проекта «Гостех» Ярослава Демченко арестовали в Москве. Об этом сообщает ТАСС. «В рамках комплекса оперативно-разыскных мероприятий, направленных в отношении Демченко, правоохранители установили причастность менеджера компании „Клевер“ Артема Прошко и генерального директора „РСВ“ Антона Аникина к совершению хищения более 38 миллионов рублей», — говорится в сообщении. Отмечается, что их арестовали. Следствие считает, что «Клевер» и «РСВ» были подрядчиками по договору при создании платформы «Горизонт». Такой документ был заключен и с Демченко. Спустя время на счет «РСВ» поступило примерно 32 миллиона рублей из 38 похищенных. Оставшиеся были отправлены на счет «Клевера». Последняя компания находится сейчас под проверкой. Демченко был арестован в апреле 2024 года. Его подозревают в хищении бюджетных денег Фонда новых форм развития образования, резидента инновационного центра «Сколково». «Горизонт» — это программа для педагогов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двух новых фигурантов по делу бывшего директора проекта «Гостех» Ярослава Демченко арестовали в Москве. Об этом сообщает ТАСС. «В рамках комплекса оперативно-разыскных мероприятий, направленных в отношении Демченко, правоохранители установили причастность менеджера компании „Клевер“ Артема Прошко и генерального директора „РСВ“ Антона Аникина к совершению хищения более 38 миллионов рублей», — говорится в сообщении. Отмечается, что их арестовали. Следствие считает, что «Клевер» и «РСВ» были подрядчиками по договору при создании платформы «Горизонт». Такой документ был заключен и с Демченко. Спустя время на счет «РСВ» поступило примерно 32 миллиона рублей из 38 похищенных. Оставшиеся были отправлены на счет «Клевера». Последняя компания находится сейчас под проверкой. Демченко был арестован в апреле 2024 года. Его подозревают в хищении бюджетных денег Фонда новых форм развития образования, резидента инновационного центра «Сколково». «Горизонт» — это программа для педагогов.