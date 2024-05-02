В России снизилась наценка на мясо, масло и молоко

«Известия»: торговые сети снизили наценки на базовые продукты почти втрое

03 мая 2024 в 02:52 Размер текста - 17 +

Наценка на социально значимые товары снизилась в 2,5 раза Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В России в 2023 году наценка на социально значимые товары снизилась в 2,5 раза и составила 6,4%. Среди них — мясо, молоко, чай. Об этом свидетельствуют данные ФАС на основе информации 11 крупнейших торговых сетей. «В разделе об устойчивости рынка социально значимых продуктов служба проанализировала, как менялась их стоимость в течение прошлого года. В частности, ФАС зафиксировала, что в среднем наценка на них резко сократилась — до 6,4% в 2023 году, с 16% — в 2022 году и 22% — в 2021 году», — передают данные службы «Известия». Уточняется, что ФАС вывела этот показатель на основе данных, которые предоставили 11 федеральных торговых сетей. Речь идет о таких продуктах, как говядина, свинина, мясо птицы, масло, чай, овощи, молоко. Аналитик Михаил Беляев сообщил в беседе с URA.RU, что уже в этом году в России подорожают все продовольственные товары повседневного спроса. Отмечается, что сейчас наблюдается рост цен по ряду товаров повседневного спроса. К ним относятся консервы, хлебобулочные изделия, напитки, мясо, бакалея, полуфабрикаты, овощи, табачная и алкогольная продукция. По данным Руспродсоюза, эта тенденция наблюдается на примере огурцов, помидоров и свинины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России в 2023 году наценка на социально значимые товары снизилась в 2,5 раза и составила 6,4%. Среди них — мясо, молоко, чай. Об этом свидетельствуют данные ФАС на основе информации 11 крупнейших торговых сетей. «В разделе об устойчивости рынка социально значимых продуктов служба проанализировала, как менялась их стоимость в течение прошлого года. В частности, ФАС зафиксировала, что в среднем наценка на них резко сократилась — до 6,4% в 2023 году, с 16% — в 2022 году и 22% — в 2021 году», — передают данные службы «Известия». Уточняется, что ФАС вывела этот показатель на основе данных, которые предоставили 11 федеральных торговых сетей. Речь идет о таких продуктах, как говядина, свинина, мясо птицы, масло, чай, овощи, молоко. Аналитик Михаил Беляев сообщил в беседе с URA.RU, что уже в этом году в России подорожают все продовольственные товары повседневного спроса. Отмечается, что сейчас наблюдается рост цен по ряду товаров повседневного спроса. К ним относятся консервы, хлебобулочные изделия, напитки, мясо, бакалея, полуфабрикаты, овощи, табачная и алкогольная продукция. По данным Руспродсоюза, эта тенденция наблюдается на примере огурцов, помидоров и свинины.