Илона Маска разозлили видео с украинскими флагами в конгрессе США

Маск раскритиковал обилие украинских флагов в конгрессе США
Бизнесмен Илон Маск возмутился из-за видео из конгресса США, где политики устроили акцию с размахиванием флагами Украины. Об этом предприниматель написал пост в соцсети Х.
«Это было странно. Хоть бы американским флагом помахали в конгрессе», — сообщил Маск в посте.
Ранее Маск предложил свой план разрешения конфликта на Украине. Он выступил за официальное признание Крыма российской территорией, гарантированное водоснабжение полуострова и нейтральный статус Украины, передает «Национальная служба новостей».
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