Илона Маска разозлили видео с украинскими флагами в конгрессе США

02 мая 2024 в 23:47 Размер текста - 17 +

Маск раскритиковал обилие украинских флагов в конгрессе США Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley Бизнесмен Илон Маск возмутился из-за видео из конгресса США, где политики устроили акцию с размахиванием флагами Украины. Об этом предприниматель написал пост в соцсети Х. «Это было странно. Хоть бы американским флагом помахали в конгрессе», — сообщил Маск в посте. Ранее Маск предложил свой план разрешения конфликта на Украине. Он выступил за официальное признание Крыма российской территорией, гарантированное водоснабжение полуострова и нейтральный статус Украины, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бизнесмен Илон Маск возмутился из-за видео из конгресса США, где политики устроили акцию с размахиванием флагами Украины. Об этом предприниматель написал пост в соцсети Х. «Это было странно. Хоть бы американским флагом помахали в конгрессе», — сообщил Маск в посте. Ранее Маск предложил свой план разрешения конфликта на Украине. Он выступил за официальное признание Крыма российской территорией, гарантированное водоснабжение полуострова и нейтральный статус Украины, передает «Национальная служба новостей».