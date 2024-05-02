02 мая 2024

Илона Маска разозлили видео с украинскими флагами в конгрессе США

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Илон Маск. stock,  stock, Маск Илон
Маск раскритиковал обилие украинских флагов в конгрессе США Фото:

Бизнесмен Илон Маск возмутился из-за видео из конгресса США, где политики устроили акцию с размахиванием флагами Украины. Об этом предприниматель написал пост в соцсети Х.

«Это было странно. Хоть бы американским флагом помахали в конгрессе», — сообщил Маск в посте.

Ранее Маск предложил свой план разрешения конфликта на Украине. Он выступил за официальное признание Крыма российской территорией, гарантированное водоснабжение полуострова и нейтральный статус Украины, передает «Национальная служба новостей».

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Бизнесмен Илон Маск возмутился из-за видео из конгресса США, где политики устроили акцию с размахиванием флагами Украины. Об этом предприниматель написал пост в соцсети Х. «Это было странно. Хоть бы американским флагом помахали в конгрессе», — сообщил Маск в посте. Ранее Маск предложил свой план разрешения конфликта на Украине. Он выступил за официальное признание Крыма российской территорией, гарантированное водоснабжение полуострова и нейтральный статус Украины, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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