Путин вмешался в информационную кампанию по Дюмину

Что изменится в судьбе тульского губернатора после встречи с президентом

02 мая 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин пресек манипуляции и шумиху вокруг тульского губернатора Алексея Дюмина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Владимир Путин вмешался в информационную кампанию по тульскому губернатору Алексею Дюмину, которая развернулась в Телеграм-каналах и в СМИ. Они встретились в подмосковной резиденции в Ново-Огарево 2 мая. Эксперты интерпретируют встречу как намерение Путина сбить поток слухов вокруг судьбы Дюмина и объясняют, ждет ли губернатора карьерный рост. Путин начал и закончил разговор с Дюминым одной темой — о ситуации в промышленности. «У вас впечатляющий рост промышленного производства, — заметил Путин, а после доклада губернатора добавил: — Прирост индекса промпроизводства — 6 процентов ежегодно, очень хорошо. И доля обрабатывающего производства 112 процентов — тоже хороший показатель». Судьбу тульского губернатора Алексея Дюмина президент Владимир Путин еще не определил, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Объемы строительства в регионе тоже растут, сказал президент, да и «хорошие показатели в целом». На единственный вопрос Путина о том, есть ли движение с переселением из ветхого и аварийного жилья, Дюмин ответил, что работы еще много. Но в целом, «оперативная обстановка в регионе под контролем». «Все задачи в рамках нацпроектов и других поручений выполняются», — заверил он. Следуя сценарию подобных встреч, тульский губернатор рассказал о поддержке участников СВО и их семей, о трудоустройстве ветеранов СВО. Он передал Путину карту «Zабота», по которой семьи военнослужащих могут получить скидки на товары и услуги. В регионе создан центр подготовки операторов БПЛА. Тульские оборонные предприятия продолжают наращивать и расширять производство — они-то и стали основным источником роста промышленности, о котором упомянул Путин. После президентских выборов Путин встречался лишь с девятью главами регионов — теми, у кого в этом году истекают полномочия. Встреча с Дюминым не поддерживает эту тенденцию: второй срок тульского губернатора заканчивается только в 2026-м. Новость по теме Аналитики оценили шансы губернаторов уйти на повышение В недавнем рейтинге политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0» аналитики отметили наличие у Дюмина «федеральных амбиций». Как пояснил URA.RU глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, у Дюмина «высокая вероятность повышения». «Он пересидел в губернаторском кресле. Он находится там на вырост», — подчеркнул эксперт. Дюмина еще после президентских выборов 2018 года называли возможным преемником Путина. Это профессиональный военный. Он возглавлял Службу безопасности президента (считается, что был личным адъютантом Путина). В 2014 году стал заместителем начальника ГРУ — командующим силами спецопераций России (10 лет назад это подразделение без единого выстрела взяло под контроль Крым и Севастополь). СМИ также писали, что Дюмин разрабатывал и руководил операцией по эвакуации в РФ бывшего президента Украины Виктора Януковича в феврале 2014-го. С министром обороны Сергеем Шойгу (на фото) у губернатора Алексея Дюмина отношения последние годы были натянутыми Фото: Владимир Андреев © URA.RU В конце декабря 2015 года Дюмин стал замминистра обороны РФ, курировал экономические вопросы, в том числе строительство и имущество ведомства. Правда, уже 2 февраля 2016-го Путин назначил его и. о. губернатора Тульской области (на этом месте его сменил недавно арестованный за взятки Тимур Иванов). По информации из разных источников, Дюмина поддерживал лично основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. ТГ-канал «Незыгарь» считает, что по позициям Дюмина ударил мятеж «Вагнеров» в июне 2023 года: лоббирование Пригожиным тульского губернатора на пост министра обороны сыграло ему только в минус. Советник президента России по политическим вопросам (1991—1993 годы) Сергей Станкевич связывает встречу Путина с Дюминым с предстоящими после инаугурации перестановками в правительстве РФ и в других федеральных структурах. «Не исключаю, что особый интерес президента к Дюмину вызван тем, что ему предстоит мобилизация в новый состав правительства, — полагает Станкевич. — Дюмин — один из вероятных кандидатов на силовой блок». Какое кресло займет губернатор Алексей Дюмин, президент Владимир Путин решит в спокойной обстановке, а не во время шумихи, убежден политтехнолог Сергей Маркелов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Место на федеральном уровне для Дюмина подыскивается, подтверждает глава компании «МаркКом», политконсультант Сергей Маркелов. «Эта история никак не может финализироваться: для Дюмина пока не нашли подходящей должности и задач», — поясняет Маркелов. Маркелов говорит, что для Путина силовой блок — это самая чувствительная сфера (особенно после скандала с замминистра Ивановым). С главой Минобороны Сергеем Шойгу у Дюмина отношения последние годы не клеились. Лоббисты надеются на ослабление министра, чтобы продвинуть Дюмина. С этим и связана шумиха вокруг губернатора, полагает эксперт. «У Путина есть стратегический прием: если вокруг какого-то человека начинается возня, он откладывает решение на неопределенную перспективу. Кроме того, ему сначала важно понять, как создать баланс внутри системы власти. Он не будет слушать лоббистов, не будет поддаваться на „горячие истории“ и сам решит, куда назначить Дюмина. Сегодняшней встречей Путин корректирует историю Дюмина в информационном пространстве», — считает Маркелов. Новость по теме Путин похвалил Тульскую область перед губернатором Похожей позиции придерживается директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Встреча нужна была в первую очередь для того, чтобы успокоить всех политических прогнозистов, особенно в элитах. Она ничего не предваряет, ни о чем не свидетельствует глобально. Все решения Путин будет принимать после инаугурации лично, а не под таким информационным давлением», — резюмировал Данилин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Владимир Путин вмешался в информационную кампанию по тульскому губернатору Алексею Дюмину, которая развернулась в Телеграм-каналах и в СМИ. Они встретились в подмосковной резиденции в Ново-Огарево 2 мая. Эксперты интерпретируют встречу как намерение Путина сбить поток слухов вокруг судьбы Дюмина и объясняют, ждет ли губернатора карьерный рост. Путин начал и закончил разговор с Дюминым одной темой — о ситуации в промышленности. «У вас впечатляющий рост промышленного производства, — заметил Путин, а после доклада губернатора добавил: — Прирост индекса промпроизводства — 6 процентов ежегодно, очень хорошо. И доля обрабатывающего производства 112 процентов — тоже хороший показатель». Объемы строительства в регионе тоже растут, сказал президент, да и «хорошие показатели в целом». На единственный вопрос Путина о том, есть ли движение с переселением из ветхого и аварийного жилья, Дюмин ответил, что работы еще много. Но в целом, «оперативная обстановка в регионе под контролем». «Все задачи в рамках нацпроектов и других поручений выполняются», — заверил он. Следуя сценарию подобных встреч, тульский губернатор рассказал о поддержке участников СВО и их семей, о трудоустройстве ветеранов СВО. Он передал Путину карту «Zабота», по которой семьи военнослужащих могут получить скидки на товары и услуги. В регионе создан центр подготовки операторов БПЛА. Тульские оборонные предприятия продолжают наращивать и расширять производство — они-то и стали основным источником роста промышленности, о котором упомянул Путин. В недавнем рейтинге политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0» аналитики отметили наличие у Дюмина «федеральных амбиций». Как пояснил URA.RU глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, у Дюмина «высокая вероятность повышения». «Он пересидел в губернаторском кресле. Он находится там на вырост», — подчеркнул эксперт. Дюмина еще после президентских выборов 2018 года называли возможным преемником Путина. Это профессиональный военный. Он возглавлял Службу безопасности президента (считается, что был личным адъютантом Путина). В 2014 году стал заместителем начальника ГРУ — командующим силами спецопераций России (10 лет назад это подразделение без единого выстрела взяло под контроль Крым и Севастополь). СМИ также писали, что Дюмин разрабатывал и руководил операцией по эвакуации в РФ бывшего президента Украины Виктора Януковича в феврале 2014-го. В конце декабря 2015 года Дюмин стал замминистра обороны РФ, курировал экономические вопросы, в том числе строительство и имущество ведомства. Правда, уже 2 февраля 2016-го Путин назначил его и. о. губернатора Тульской области (на этом месте его сменил недавно арестованный за взятки Тимур Иванов). По информации из разных источников, Дюмина поддерживал лично основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. ТГ-канал «Незыгарь» считает, что по позициям Дюмина ударил мятеж «Вагнеров» в июне 2023 года: лоббирование Пригожиным тульского губернатора на пост министра обороны сыграло ему только в минус. Советник президента России по политическим вопросам (1991—1993 годы) Сергей Станкевич связывает встречу Путина с Дюминым с предстоящими после инаугурации перестановками в правительстве РФ и в других федеральных структурах. Место на федеральном уровне для Дюмина подыскивается, подтверждает глава компании «МаркКом», политконсультант Сергей Маркелов. «Эта история никак не может финализироваться: для Дюмина пока не нашли подходящей должности и задач», — поясняет Маркелов. Маркелов говорит, что для Путина силовой блок — это самая чувствительная сфера (особенно после скандала с замминистра Ивановым). С главой Минобороны Сергеем Шойгу у Дюмина отношения последние годы не клеились. Лоббисты надеются на ослабление министра, чтобы продвинуть Дюмина. С этим и связана шумиха вокруг губернатора, полагает эксперт. Похожей позиции придерживается директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Встреча нужна была в первую очередь для того, чтобы успокоить всех политических прогнозистов, особенно в элитах. Она ничего не предваряет, ни о чем не свидетельствует глобально. Все решения Путин будет принимать после инаугурации лично, а не под таким информационным давлением», — резюмировал Данилин.