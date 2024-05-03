Активы крупнейшей IT-компании РФ могут попасть под ограничения

«Коммерсант»: потребительские активы «Ланит» могут попасть под ограничения
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Американские санкции угрожают поставщику электроники в Россию Фото:

Дистрибутор diHouse, который является крупнейшим в России продавцом электроники, может попасть под санкции США. Головная группа IT-холдинга «Ланит», куда входит компания, уже попала в санкционный список. Об этом сообщили источники, близкие к IT-компании.

«Группа „Ланит“ 2 мая закрыла страницу в интернете, на которой перечислялись компании, включающие в себя более 40 подразделений, в том числе diHouse. Основанием для американских санкций стало присутствие среди клиентов группы Минобороны, „Ростеха“ и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)», — передает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

В России diHouse является одним из лидеров среди дистрибуторов, поставляющих смартфоны и ноутбуки. Санкции могут отрицательно сказаться на взаимодействии подразделений группы «Ланит» с партнерами по бизнесу, отмечает издание.

Ранее израильский разработчик гаджетов Elari продал свои российские активы структуре IT-холдинга «Ланит». Сумма сделки составляет около 500 млн долларов. Основным активом Elari в России являются права на софт для умных часов.

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Дистрибутор diHouse, который является крупнейшим в России продавцом электроники, может попасть под санкции США. Головная группа IT-холдинга «Ланит», куда входит компания, уже попала в санкционный список. Об этом сообщили источники, близкие к IT-компании. «Группа „Ланит“ 2 мая закрыла страницу в интернете, на которой перечислялись компании, включающие в себя более 40 подразделений, в том числе diHouse. Основанием для американских санкций стало присутствие среди клиентов группы Минобороны, „Ростеха“ и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)», — передает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. В России diHouse является одним из лидеров среди дистрибуторов, поставляющих смартфоны и ноутбуки. Санкции могут отрицательно сказаться на взаимодействии подразделений группы «Ланит» с партнерами по бизнесу, отмечает издание. Ранее израильский разработчик гаджетов Elari продал свои российские активы структуре IT-холдинга «Ланит». Сумма сделки составляет около 500 млн долларов. Основным активом Elari в России являются права на софт для умных часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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