Активы крупнейшей IT-компании РФ могут попасть под ограничения

«Коммерсант»: потребительские активы «Ланит» могут попасть под ограничения

03 мая 2024 в 06:08 Размер текста - 17 +

Американские санкции угрожают поставщику электроники в Россию Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Дистрибутор diHouse, который является крупнейшим в России продавцом электроники, может попасть под санкции США. Головная группа IT-холдинга «Ланит», куда входит компания, уже попала в санкционный список. Об этом сообщили источники, близкие к IT-компании. «Группа „Ланит“ 2 мая закрыла страницу в интернете, на которой перечислялись компании, включающие в себя более 40 подразделений, в том числе diHouse. Основанием для американских санкций стало присутствие среди клиентов группы Минобороны, „Ростеха“ и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)», — передает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. В России diHouse является одним из лидеров среди дистрибуторов, поставляющих смартфоны и ноутбуки. Санкции могут отрицательно сказаться на взаимодействии подразделений группы «Ланит» с партнерами по бизнесу, отмечает издание. Ранее израильский разработчик гаджетов Elari продал свои российские активы структуре IT-холдинга «Ланит». Сумма сделки составляет около 500 млн долларов. Основным активом Elari в России являются права на софт для умных часов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дистрибутор diHouse, который является крупнейшим в России продавцом электроники, может попасть под санкции США. Головная группа IT-холдинга «Ланит», куда входит компания, уже попала в санкционный список. Об этом сообщили источники, близкие к IT-компании. «Группа „Ланит“ 2 мая закрыла страницу в интернете, на которой перечислялись компании, включающие в себя более 40 подразделений, в том числе diHouse. Основанием для американских санкций стало присутствие среди клиентов группы Минобороны, „Ростеха“ и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)», — передает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. В России diHouse является одним из лидеров среди дистрибуторов, поставляющих смартфоны и ноутбуки. Санкции могут отрицательно сказаться на взаимодействии подразделений группы «Ланит» с партнерами по бизнесу, отмечает издание. Ранее израильский разработчик гаджетов Elari продал свои российские активы структуре IT-холдинга «Ланит». Сумма сделки составляет около 500 млн долларов. Основным активом Elari в России являются права на софт для умных часов.