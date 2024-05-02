Пожар в Одессе, переговоры с Украиной и химоружие: о чем говорил Песков

Песков: Украина не скрывает намерений террористических действий

02 мая 2024 в 15:05 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что к словам Медведчука о поджоге людей в Доме профсоюзов следует относиться серьезно Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле согласились со словами главы движения «Другая Украина» Виктором Медведчуком, который заявил о спланированном сожжении мирных граждан в Доме профсоюзов в 2014 году в Одессе. Кроме того, прозвучали заявления о том, что любые переговоры по украинскому конфликту без России не приведут к мирному диалогу и что обвинения РФ в использовании химоружия на СВО — безосновательны. Эти и другие заявления пресс-секретаря Дмитрия Пескова — в материале URA.RU. Кремль согласен с позицией Медведчука по трагедии в Доме профсоюзов Песков заявил, что Кремль согласен со словами Медведчука о том, что сожжение мирных граждан в одесском Доме профсоюзов является спланированным действием. Пресс-секретарь добавил, что все слова главы «Другой Украины» нужно воспринимать серьезно. Мирные переговоры по Украине без участия РФ не дадут результата Любые переговоры по мирному урегулированию ситуации на Украине являются несостоятельными без участия России. «Это невозможно. Это явно инициатива, не настроенная на результат», — заявил Песков. Обвинения в сторону РФ за использование химического оружия на СВО Обвинения России со стороны США в использовании химоружия на спецоперации не подкреплены фактами. Песков отметил, что РФ продолжает следовать обязательствам и международному праву. Угрозы Крымскому мосту через соцсеть Х «Киевский режим не скрывает своих намерений продолжать террористическую деятельность», — заявил пресс-секретарь президента, комментируя новые грозы Крымскому мосту со стороны Киева. Подобные заявления учитывается в работе Кремля, а министерства и ведомства предпринимают меры по этому поводу. Россия не страдает ксенофобией, США является таковой «Разве это Россия заставляет компании отказываться от контактов с кем-то? Разве РФ вводит бандитские ограничения?» — заявил Песков. Таким образом он поставил на место президента США Джо Байдена после его слов о том, что Россия страдает ксенофобией, и отметил, что это «прерогатива Штатов». Пребывание Путина в Ново-Огарево Президент РФ Владимир Путин в Ново-Огарево проводит рутинные встречи и готовится к предстоящим мероприятиям. Также он будет заниматься делами Тульской области.

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В Кремле согласились со словами главы движения «Другая Украина» Виктором Медведчуком, который заявил о спланированном сожжении мирных граждан в Доме профсоюзов в 2014 году в Одессе. Кроме того, прозвучали заявления о том, что любые переговоры по украинскому конфликту без России не приведут к мирному диалогу и что обвинения РФ в использовании химоружия на СВО — безосновательны. Эти и другие заявления пресс-секретаря Дмитрия Пескова — в материале URA.RU. Песков заявил, что Кремль согласен со словами Медведчука о том, что сожжение мирных граждан в одесском Доме профсоюзов является спланированным действием. Пресс-секретарь добавил, что все слова главы «Другой Украины» нужно воспринимать серьезно. Любые переговоры по мирному урегулированию ситуации на Украине являются несостоятельными без участия России. «Это невозможно. Это явно инициатива, не настроенная на результат», — заявил Песков. Обвинения России со стороны США в использовании химоружия на спецоперации не подкреплены фактами. Песков отметил, что РФ продолжает следовать обязательствам и международному праву. «Киевский режим не скрывает своих намерений продолжать террористическую деятельность», — заявил пресс-секретарь президента, комментируя новые грозы Крымскому мосту со стороны Киева. Подобные заявления учитывается в работе Кремля, а министерства и ведомства предпринимают меры по этому поводу. «Разве это Россия заставляет компании отказываться от контактов с кем-то? Разве РФ вводит бандитские ограничения?» — заявил Песков. Таким образом он поставил на место президента США Джо Байдена после его слов о том, что Россия страдает ксенофобией, и отметил, что это «прерогатива Штатов». Президент РФ Владимир Путин в Ново-Огарево проводит рутинные встречи и готовится к предстоящим мероприятиям. Также он будет заниматься делами Тульской области. Ожидается, что Путин примет с докладом губернатора Тульской области Алексея Дюмина. «Это неспособно нарушить ход развития наших двусторонних отношений с этими странами. Страны заинтересованы в этом. Они сохраняют свою суверенность, и мы рассчитываем дальше развивать сотрудничество», — заявил Песков. Так он ответил на вопрос о том, повлияют ли на отношения России и других государств новые санкции Штатов против некоторых иностранных компаний. Следственный органы России ведут подробную фиксацию преступлений Киева. Далее, основываясь на результатах работы, будут выполнены следующие шаги. По словам Пескова, в этой области предстоит напряженная деятельность. Пресс-секретарь президента РФ выразил сожаление, что волонтерам с российским гражданством отказали в работе на Олимпийских Играх. По его словам, организаторы скупы на гостеприимство. Также очевидна дискриминация россиян-волонтеров.