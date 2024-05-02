Минторговли Турции подтвердило отказ от торговли с Израилем

Турция официально прекращает торговые отношения с Израилем. Об этом заявили в турецком Министерстве торговли. Уточняется, что речь идет об импорте и экспорте всех товаров.
«Начата реализация второго этапа мер, принятых на государственном уровне. Экспортно-импортные операции с Израилем прекращены для всех групп товаров», — заявили в Минторге страны в соцсети X. Торговля не возобновится до тех пор, пока Израиль не объявит режим прекращения огня в секторе Газа, заявили в Турции.
Анкара ввела ограничения на торговлю с Израилем в апреле. Агентство Bloomberg заявило, что власти Турции все же решили остановить торговые отношения со страной. Об этом журналисты написали со ссылкой на турецких чиновников.
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