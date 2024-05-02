02 мая 2024

Минторговли Турции подтвердило отказ от торговли с Израилем

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги иностранных государств. Челябинск, израиль, флаг, флаг израиля
Экспортно-импортные операции с Израилем прекращены для всех групп товаров Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Турция официально прекращает торговые отношения с Израилем. Об этом заявили в турецком Министерстве торговли. Уточняется, что речь идет об импорте и экспорте всех товаров.

«Начата реализация второго этапа мер, принятых на государственном уровне. Экспортно-импортные операции с Израилем прекращены для всех групп товаров», — заявили в Минторге страны в соцсети X. Торговля не возобновится до тех пор, пока Израиль не объявит режим прекращения огня в секторе Газа, заявили в Турции.

Анкара ввела ограничения на торговлю с Израилем в апреле. Агентство Bloomberg заявило, что власти Турции все же решили остановить торговые отношения со страной. Об этом журналисты написали со ссылкой на турецких чиновников.

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Турция официально прекращает торговые отношения с Израилем. Об этом заявили в турецком Министерстве торговли. Уточняется, что речь идет об импорте и экспорте всех товаров. «Начата реализация второго этапа мер, принятых на государственном уровне. Экспортно-импортные операции с Израилем прекращены для всех групп товаров», — заявили в Минторге страны в соцсети X. Торговля не возобновится до тех пор, пока Израиль не объявит режим прекращения огня в секторе Газа, заявили в Турции. Анкара ввела ограничения на торговлю с Израилем в апреле. Агентство Bloomberg заявило, что власти Турции все же решили остановить торговые отношения со страной. Об этом журналисты написали со ссылкой на турецких чиновников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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