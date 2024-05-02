Минторговли Турции подтвердило отказ от торговли с Израилем

03 мая 2024 в 01:35 Размер текста - 17 +

Экспортно-импортные операции с Израилем прекращены для всех групп товаров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Турция официально прекращает торговые отношения с Израилем. Об этом заявили в турецком Министерстве торговли. Уточняется, что речь идет об импорте и экспорте всех товаров. «Начата реализация второго этапа мер, принятых на государственном уровне. Экспортно-импортные операции с Израилем прекращены для всех групп товаров», — заявили в Минторге страны в соцсети X. Торговля не возобновится до тех пор, пока Израиль не объявит режим прекращения огня в секторе Газа, заявили в Турции. Анкара ввела ограничения на торговлю с Израилем в апреле. Агентство Bloomberg заявило, что власти Турции все же решили остановить торговые отношения со страной. Об этом журналисты написали со ссылкой на турецких чиновников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Турция официально прекращает торговые отношения с Израилем. Об этом заявили в турецком Министерстве торговли. Уточняется, что речь идет об импорте и экспорте всех товаров. «Начата реализация второго этапа мер, принятых на государственном уровне. Экспортно-импортные операции с Израилем прекращены для всех групп товаров», — заявили в Минторге страны в соцсети X. Торговля не возобновится до тех пор, пока Израиль не объявит режим прекращения огня в секторе Газа, заявили в Турции. Анкара ввела ограничения на торговлю с Израилем в апреле. Агентство Bloomberg заявило, что власти Турции все же решили остановить торговые отношения со страной. Об этом журналисты написали со ссылкой на турецких чиновников.