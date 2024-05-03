Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» рядом с Белгородской областью ликвидировали три пункта дислокации украинской армии. Кроме того, были уничтожены до 15 человек личного состава противника и пять автомобилей. Об этом сообщил командир реактивного взвода с позывным «Ока».
«Поразили сегодня три пункта временной дислокации противника, пять автомобилей», — передает Минобороны слова командира реактивного взвода. Он добавил, что также были ликвидированы порядка 15 человек личного состава ВСУ.
Ранее в ведомстве сообщили, что за ночь ВС РФ уничтожили 12 беспилотников Украины над Белгородской, Ростовской, Брянской, Курской областями и Краснодарским краем. Дроны были самолетного типа.
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Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» рядом с Белгородской областью ликвидировали три пункта дислокации украинской армии. Кроме того, были уничтожены до 15 человек личного состава противника и пять автомобилей. Об этом сообщил командир реактивного взвода с позывным «Ока». «Поразили сегодня три пункта временной дислокации противника, пять автомобилей», — передает Минобороны слова командира реактивного взвода. Он добавил, что также были ликвидированы порядка 15 человек личного состава ВСУ. Ранее в ведомстве сообщили, что за ночь ВС РФ уничтожили 12 беспилотников Украины над Белгородской, Ростовской, Брянской, Курской областями и Краснодарским краем. Дроны были самолетного типа.