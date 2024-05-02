США предупредили о прорыве ВС РФ: главное о СВО на Украине к вечеру 2 мая

Директор разведки США Хайнс: ВС РФ могут прорваться на донецком направлении

02 мая 2024 в 21:40 Размер текста - 17 +

Американская разведка предупредила о прорыве ВС РФ на двух направлениях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У российских войск есть потенциал для прорыва на донецком и харьковском направлениях, заявила директор нацразведки США Аврил Хайнс. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 2 мая. Американская разведка предупредила о прорыве ВС РФ на двух направлениях «Россия имеет потенциал для тактических прорывов на линии фронта в таких районах, как Донецк и Харьков», — заявила Хайнс. Она добавила, что ВС РФ демонстрируют постепенный прогресс на поле боя. По ее словам, США не могут предположить, когда именно завершится украинский конфликт, а также не ожидают скорого улучшения ситуации. В ВСУ признали сдачу части поселка под Авдеевкой Представитель украинской военной группировки «Хортица» Назар Волошин подтвердил информацию о частичном отходе войск Украины из поселка Очеретино, расположенного под Авдеевкой в ДНР. Он добавил, что часть села находится под контролем российских военных, там ведутся тяжелые бои. Макрон подтвердил намерение отправить войска на Украину Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свое намерение отправить войска на Украину. Он также отметил, что страна продолжит оказывать помощь Киеву в боевых действиях. Президент в то же время подчеркнул, что авторитет страны зависит от того, что она не дает полной ясности о своих планах. ВС РФ за ночь уничтожили 12 украинских БПЛА над пятью регионами России Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 12 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. Пять над Брянской областью, один над Курской, один над Белгородской, два над Ростовской и три над Краснодарским краем. Отмечается, что дроны были самолетного типа. ВС РФ освободили населенный пункт Российские военные взяли под контроль населенный пункт Бердычи Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ. Кроме того, подразделение «Центр» нанесло поражение формированиям вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Сокол, Новопокровское и Прогресс в республике, передает Пятый канал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У российских войск есть потенциал для прорыва на донецком и харьковском направлениях, заявила директор нацразведки США Аврил Хайнс. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 2 мая. «Россия имеет потенциал для тактических прорывов на линии фронта в таких районах, как Донецк и Харьков», — заявила Хайнс. Она добавила, что ВС РФ демонстрируют постепенный прогресс на поле боя. По ее словам, США не могут предположить, когда именно завершится украинский конфликт, а также не ожидают скорого улучшения ситуации. Представитель украинской военной группировки «Хортица» Назар Волошин подтвердил информацию о частичном отходе войск Украины из поселка Очеретино, расположенного под Авдеевкой в ДНР. Он добавил, что часть села находится под контролем российских военных, там ведутся тяжелые бои. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свое намерение отправить войска на Украину. Он также отметил, что страна продолжит оказывать помощь Киеву в боевых действиях. Президент в то же время подчеркнул, что авторитет страны зависит от того, что она не дает полной ясности о своих планах. Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 12 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. Пять над Брянской областью, один над Курской, один над Белгородской, два над Ростовской и три над Краснодарским краем. Отмечается, что дроны были самолетного типа. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Бердычи Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ. Кроме того, подразделение «Центр» нанесло поражение формированиям вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Сокол, Новопокровское и Прогресс в республике, передает Пятый канал.