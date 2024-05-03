Российские артиллеристы уничтожили пехоту и бронеавтомобиль ВСУ в Часовом Яре

Артиллеристы-десантники гвардейского Костромского артиллерийского полка с помощью расчетов РСЗО БМ-21 «Град» уничтожили бронеавтомобиль и пехоту армии Украины в Часовом Яру. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В ходе боевой работы уничтожен бронеавтомобиль ВСУ», — передает ТАСС информацию из ведомства. Также в заброшенных строениях была ликвидирована пехота украинской армии.
Ранее ВС РФ добились прорыва под Часовом Яром. На данный момент на этой территории ведутся тяжелые бои, для ВСУ обстановка накаляется. Часов Яр — это один из ключевых логистических хабов армии Киева.
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