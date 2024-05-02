Reuters вновь опубликовало новость с заявлением Кэмерона об ударах Киева по РФ

03 мая 2024 в 03:07 Размер текста - 17 +

Кэмерон утверждал о праве Киева ударить по России Фото: Anthony Sweeney / U.S. Department of Defense Агентство Reuters снова выпустило интервью с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном, где он заявил, что Киев может ударить по России. По его словам, для этого Вооруженные силы Украины используют британское оружие. Ранее этот материал был отозван. Однако новая версия не отличается от первоначального материала. После того, как агентство Reuters опубликовало интервью Кэмерона с заявлением о возможном нападении Украины на Россию с помощью британского оружия, поднялся ажиотаж. После этого Reuters сняли материал. В МИД РФ заявили, что Лондон должен быть готов к тому, что Киев будет наносить удары британским оружием по территории Великобритании, как это делали террористы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Агентство Reuters снова выпустило интервью с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном, где он заявил, что Киев может ударить по России. По его словам, для этого Вооруженные силы Украины используют британское оружие. Ранее этот материал был отозван. Однако новая версия не отличается от первоначального материала. После того, как агентство Reuters опубликовало интервью Кэмерона с заявлением о возможном нападении Украины на Россию с помощью британского оружия, поднялся ажиотаж. После этого Reuters сняли материал. В МИД РФ заявили, что Лондон должен быть готов к тому, что Киев будет наносить удары британским оружием по территории Великобритании, как это делали террористы.